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Акция в детской поликлинике № 1 в городе Бресте

01.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первый летний день вызывает на лицах детей улыбки. В этот знаменательный день многие страны отмечают Международный день детей, или Международный день защиты детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56039.php

Акция в детской поликлинике № 1 в городе Бресте

В рамках этого дня в УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» проведена совместная акция «Безопасно об опасном!» организованная совместно с ОСВОД и МЧС для детей и их родителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56039.php

Акция в детской поликлинике № 1 в городе Бресте

При поддержке общественных первичных организаций поликлиники РООО «Белая Русь», БРСМ, ОО «Белорусский союз женщин» в холле были организованы площадки сотрудников МЧС и ОСВОД. Детишки с большой охотой отвечали на вопросы сотрудников МЧС, ОСВОД, связанные с безопасным поведением. Проводилась беспроигрышная лотерея для будущих мам. Проводился конкурс рисунков «Моя малая Родина!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56039.php

Акция в детской поликлинике № 1 в городе Бресте

Волонтерами Центра дружественного отношения к подросткам «Вместе» родителям-посетителям раздавались образовательные материалы по вопросам профилактики детского травматизма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56039.php

Акция в детской поликлинике № 1 в городе Бресте

Неподражаемое и удивительное дополнение к акции – яркий и красочный аквагрим для детей.>

 
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Первый летний день вызывает на лицах детей улыбки. В этот знаменательный день многие страны отмечают Международный день детей, или Международный день защиты...
 
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