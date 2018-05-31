Брестский театр драмы устроил праздник для маленьких зрителей

Сегодня, в международный день защиты детей в Брестском академическом театре драмы прошла акция «Театр детям». Совершенно бесплатно маленькие зрители вместе с родителями могли приобщиться к сценическому искусству.



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Началась праздничная программа со спектакля для малышей от 1 года и старше – сказка-говорушка «Пуськи Бятые» от театра «Напротив».

Действие происходило в вестибюле второго этажа театра без привычных кресел и сцены. Зрители сидели прямо на полу на специальных подушках, детей в передвижениях никто не ограничивал, они даже могли подходить к артистам во время представления. Сам спектакль по прозе Людмилы Петрушевской был разыгран на языке детского лепета с использованием мягких и ярких кукол. Как отметили создатели спектакля – их постановка идеальна для того, чтобы маленькие дети начали соё знакомство с театром.

Во второй половине дня программа #БАТДетям продолжилась на открытом воздухе. На улице Театральной расположилась творческая мастерская. В компании художников-бутафоров дети мастерили поделки из бумаги и глины своими руками и учились создавать фигуры из воздушных шаров. Кроме того, художник театра бесплатно наносила всем желающим аквагрим.



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Артисты театра, Геннадий Чуриков и Михаил Ильич, в костюмах известных героев комиксов и кинофильмов Астерикса и Обеликса, проводили подвижные игры на улице. Действие сопровождалось шоу мыльных пузырей, выступлением ходулистов и весёлой музыкой. Все дети, принявшие участие в празднике, получали сладкие призы от спонсоров мероприятия – кондитерской фабрики «Слодыч», компании «Берестейский пекарь» и фабрики «Витьба».