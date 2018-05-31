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Праздник туризма провели в Беловежской пуще

01.06.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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На живописном озере Сипурска, которое расположено на окраине Беловежской пущи 22-26 мая прошёл туристский слёт учащихся Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56037.php

Праздник туризма провели в Беловежской пуще

Отличная погода, дружеские отношения между участниками и ренерами слёта, интересная программа и четкая работа судейской коллегии ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» (главсудья Малашук А.С.) превратили это мероприятие в настоящий праздник, участие в котором приняли более 200 ребят.

В соревнованиях по спортивному ориентированию (которые проходили в рамках Всемирного дня ориентирования) победила команда Берёзовского района, на дистанции велотуризма лучшими были ребята из Каменецкого района, в водном туризме победила команда Лунинецкого района, пешеходную дистанцию выиграли кобринчане. В конкурсной программе (конкурсы узлов, краеведческом, песни, газет, быта) равных не было команде г. Барановичи. Конкурс песни и краеведческий конкурс были посвящены Году малой родины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56037.php

Праздник туризма провели в Беловежской пуще

Бронзовыми призёрами слёта стала команд Каменецкого района, серебро – у команды г. Барановичи, а золото заслуженно завоевала дружная команда Берёзовского района под руководством Новика Василия Владимировича и Жуковича Павла Иосифовича.

Победа команды Берёзовского района не случайна, так как это итог не традиционного выезда 1 раз в год «на турслёт», целой системы соревнований по туризму и спортивному ориентированию в районе «Берёзовская ориентлига». Общем подтвердился проверенный педагогический принцип – «в году работать надо!». Поздравляем!

Поздравления на слёте в виде сладких подарков получила и сборная команда области, которая совсем недавно уверенно выиграла республиканское Первенство по туризму среди учащихся!

 
 
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На живописном озере Сипурска, которое расположено на окраине Беловежской пущи 22-26 мая прошёл туристский слёт учащихся Брестской области. Отличная погода,...
 
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