Пассажирка Peugeot, пострадавшая в крупном ДТП на МКАД, скончалась в больнице

Крупная авария произошла 31 мая вечером на Минской кольцевой дороге возле развязки с Долгиновским трактом.

Женщина, управлявшая автомобилем Peugeot, пропустила съезд на заправку и резко замедлилась в крайней левой полосе, пытаясь перестроиться. Ехавший следом Mercedes GL не успел среагировать на неожиданное решение автоледи и допустил столкновение с её машиной.

От удара Peugeot выбросило во вторую полосу, где в район пассажирской двери его ударил другой Mercedes – Geländewagen. Девушку, сидевшую справа от её подруги-водителя, госпитализировали. 1 июня врачи констатировали её смерть.

В отношении женщины, находившейся за рулём Peugeot, возбуждено уголовное дело.