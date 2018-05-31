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Пассажирка Peugeot, пострадавшая в крупном ДТП на МКАД, скончалась в больнице
Крупная авария произошла 31 мая вечером на Минской кольцевой дороге возле развязки с Долгиновским трактом.
Женщина, управлявшая автомобилем Peugeot, пропустила съезд на заправку и резко замедлилась в крайней левой полосе, пытаясь перестроиться. Ехавший следом Mercedes GL не успел среагировать на неожиданное решение автоледи и допустил столкновение с её машиной.
От удара Peugeot выбросило во вторую полосу, где в район пассажирской двери его ударил другой Mercedes – Geländewagen. Девушку, сидевшую справа от её подруги-водителя, госпитализировали. 1 июня врачи констатировали её смерть.
В отношении женщины, находившейся за рулём Peugeot, возбуждено уголовное дело.
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Крупная авария произошла 31 мая вечером на Минской кольцевой дороге возле развязки с Долгиновским трактом.
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