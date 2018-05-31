Неизвестный напал на полицейских с ножом в Шотландии

В городе Гринок на западе Шотландии госпитализировали двух полицейских, которые подверглись нападению мужчины с ножом.

Сообщается, что одним из пострадавших стражей порядка была женщина. Она получила незначительные травмы руки. А вот её коллега-мужчина был ранен в шею и сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Виновника ЧП уже задержали, им оказался 43-летний мужчина. Сразу после нападения он бросился бежать, однако его быстро настигли и сбили с ног две полицейские машины. На данный момент он также находится в госпитале.