В хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассников

30 мая во всех школах Беларуси прошли праздничные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Корреспонденты «ШК» побывали на одном из таких мероприятий — в Забелышинской СШ. Взволнованные на пороге взрослой жизни выпускники, растроганные признаниями и проникновенными словами благодарности школьников учителя, родители — вот они, верные приметы этого знаменательного дня прощания и надежд. Главными виновниками торжества по традиции стали выпускники, родную школу в этом году покидают 6 одиннадцатиклассников. А вот девятиклассники пока оставляют за собой право выбора — остаться в стенах учреждения либо приступить к освоению профессии.

Поздравить с окончанием учебного года педагогический коллектив и учащихся прибыли представители районной власти, организаций, местного сельисполкома. Накануне в здании школы был проведён внушительный фронт работ по ремонту. Изнутри учреждение образования буквально не узнать, современная отделка интерьера сразу придала статусности. Однако, как отметил в своём обращении к присутствующим председатель Хотимского райисполкома Дмитрий Рубан, это учреждение прекрасно не своим внешним видом, благоустроенными, уютными и светлыми помещениями. Главное богатство — это жизнь в этой школе, которую создают учителя, ученики и их родители. Дмитрий Михайлович выразил слова благодарности бывшему директору школы Ивану Кострову, создавшему замечательный коллектив и нынешнему директору Наталье Романовской, которая улучшает результаты этого коллектива. Благодаря спортивным достижениям ребят эта школа стала известна во всей республике.





— Наступает пора отдыха. Ученикам желаю «подтянуть» те недостатки, которые были допущены в учёбе за прошедший год. А выпускникам хочется сказать: кем бы вы ни были, какую профессию не избрали бы, куда бы вас не завела жизнь — всегда оставайтесь людьми, — пожелал глава района.

В рамках республиканской акции «Подари ребёнку футбольный мяч» Дмитрий Рубан передал первоклашкам в подарок мячи, а также спортивный инвентарь для школы.

Директор школы искренне поблагодарила руководство района за оказанную помощь в ремонте здания, а также руководство ОАО «Бабушкино подворье» за подаренные лыжи, которые уже пригодились на соревнованиях, а также за экскурсионную поездку в мемориальный комплекс «Хатынь», которая ещё ожидает ребят нынешним летом. Наталья Александровна вручила целый арсенал наград в виде Почётных грамот учащимся за хорошую учёбу и победу в различных конкурсах и спартакиадах.

Председатель Костюковичской районной организационной структуры ДОСААФ Николай Прокопенко вручил денежные премии учащимся и председателю первичной организационной структуры Александру Степченко, за высокие результаты в первенстве по стрельбе пулевой из пневматической винтовки, проходившем в Могилеве и посвящённом нашему земляку Олегу Лагутенко, участнику боевых действий в Афганистане.

Массу напутствий и пожеланий на предстоящее лето адресовали школьникам гости, и вот уже звенит прощальный звонок… Хочется пожелать всем выпускникам нашего района успешно выдержать экзамены.

Предположительно аттестаты об общем среднем образовании в районе получат 70 учащихся, свидетельства об общем базовом образовании – 112 девятиклассников. Начальную школу в текущем году окончили 459 младших школьников.

Елена БОРОВИКОВА.

Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

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