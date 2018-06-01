В хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассников

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30 мая во всех школах Беларуси прошли праздничные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Корреспонденты «ШК» побывали на одном из таких мероприятий — в Забелышинской СШ. Взволнованные на пороге взрослой жизни выпускники, растроганные признаниями и проникновенными словами благодарности школьников учителя, родители — вот они, верные приметы этого знаменательного дня прощания и надежд. Главными виновниками торжества по традиции стали выпускники, родную школу в этом году покидают 6 одиннадцатиклассников. А вот девятиклассники пока оставляют за собой право выбора — остаться в стенах учреждения либо приступить к освоению профессии.
Поздравить с окончанием учебного года педагогический коллектив и учащихся прибыли представители районной власти, организаций, местного сельисполкома. Накануне в здании школы был проведён внушительный фронт работ по ремонту. Изнутри учреждение образования буквально не узнать, современная отделка интерьера сразу придала статусности. Однако, как отметил в своём обращении к присутствующим председатель Хотимского райисполкома Дмитрий Рубан, это учреждение прекрасно не своим внешним видом, благоустроенными, уютными и светлыми помещениями. Главное богатство — это жизнь в этой школе, которую создают учителя, ученики и их родители. Дмитрий Михайлович выразил слова благодарности бывшему директору школы Ивану Кострову, создавшему замечательный коллектив и нынешнему директору Наталье Романовской, которая улучшает результаты этого коллектива. Благодаря спортивным достижениям ребят эта школа стала известна во всей республике.

В хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассников

— Наступает пора отдыха. Ученикам желаю «подтянуть» те недостатки, которые были допущены в учёбе за прошедший год. А выпускникам хочется сказать: кем бы вы ни были, какую профессию не избрали бы, куда бы вас не завела жизнь — всегда оставайтесь людьми, — пожелал глава района.
В рамках республиканской акции «Подари ребёнку футбольный мяч» Дмитрий Рубан передал первоклашкам в подарок мячи, а также спортивный инвентарь для школы.
Директор школы искренне поблагодарила руководство района за оказанную помощь в ремонте здания, а также руководство ОАО «Бабушкино подворье» за подаренные лыжи, которые уже пригодились на соревнованиях, а также за экскурсионную поездку в мемориальный комплекс «Хатынь», которая ещё ожидает ребят нынешним летом. Наталья Александровна вручила целый арсенал наград в виде Почётных грамот учащимся за хорошую учёбу и победу в различных конкурсах и спартакиадах.
Председатель Костюковичской районной организационной структуры ДОСААФ Николай Прокопенко вручил денежные премии учащимся и председателю первичной организационной структуры Александру Степченко, за высокие результаты в первенстве по стрельбе пулевой из пневматической винтовки, проходившем в Могилеве и посвящённом нашему земляку Олегу Лагутенко, участнику боевых действий в Афганистане.
Массу напутствий и пожеланий на предстоящее лето адресовали школьникам гости, и вот уже звенит прощальный звонок… Хочется пожелать всем выпускникам нашего района успешно выдержать экзамены.
Предположительно аттестаты об общем среднем образовании в районе получат 70 учащихся, свидетельства об общем базовом образовании – 112 девятиклассников. Начальную школу в текущем году окончили 459 младших школьников.

Елена БОРОВИКОВА.
Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

В хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассниковВ хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассниковВ хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассниковВ хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассниковВ хотимском районе 30 мая прозвенел звонок для 70 одиннадцатиклассников (Пока оценок нет)
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