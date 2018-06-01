В Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» солярки

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Факты мелких хищений в АПК продолжают выявлять хотимские правоохранители. Чаще всего «несуны» присваивают солярку, молоко, комбикорм.
Вот что по этому поводу рассказал Александр Малюга, заместитель начальника Хотимского РОВД.
— Не все добропорядочные граждане знают, что законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность за незаконное обращение нефтяного жидкого топлива. Незаконное обращение может выражаться применительно для физических лиц в перевозке топлива сверх установленных норм. Так, частью 3 статьи 12.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях запрещается перевозка физическим лицом более 100 литров любого жидкого топлива: автомобильного бензина, дизельного топлива, бытового топлива всех марок сверх количества, находящегося в серийно изготовленном топливном баке, не взирая на то, имеются ли у гражданина подтверждающие документы, например, чеки с АЗС, указывающие на законность приобретения топлива, либо нет. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 50 б.в. Отдельная ответственность по ч.6 вышеуказанной статьи предусмотрена за незаконное обращение окрашенного нефтяного топлива (дизельного топлива и бензина), поставляемого сельхозорганизациям для работ, связанных с производством сельхозпродукции. Физическим лицам нельзя такое топливо в любом количестве не только перевозить, но и хранить, и приобретать. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Поэтому, если у кого возникнет желание прикупить дешевую, как правило, краденую окрашенную солярку, то следует сильно подумать: стоит ли рисковать?
Факт хранения окрашенного дизельного топлива в объеме 10 литров был выявлен в одном из хозяйств района. Механизатор присваивал солярку, за что и поплатился.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ

В Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» соляркиВ Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» соляркиВ Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» соляркиВ Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» соляркиВ Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» солярки (Пока оценок нет)
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