В Хотимском районе установлен факт кражи «цветной» солярки

Факты мелких хищений в АПК продолжают выявлять хотимские правоохранители. Чаще всего «несуны» присваивают солярку, молоко, комбикорм.

Вот что по этому поводу рассказал Александр Малюга, заместитель начальника Хотимского РОВД.

— Не все добропорядочные граждане знают, что законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность за незаконное обращение нефтяного жидкого топлива. Незаконное обращение может выражаться применительно для физических лиц в перевозке топлива сверх установленных норм. Так, частью 3 статьи 12.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях запрещается перевозка физическим лицом более 100 литров любого жидкого топлива: автомобильного бензина, дизельного топлива, бытового топлива всех марок сверх количества, находящегося в серийно изготовленном топливном баке, не взирая на то, имеются ли у гражданина подтверждающие документы, например, чеки с АЗС, указывающие на законность приобретения топлива, либо нет. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 50 б.в. Отдельная ответственность по ч.6 вышеуказанной статьи предусмотрена за незаконное обращение окрашенного нефтяного топлива (дизельного топлива и бензина), поставляемого сельхозорганизациям для работ, связанных с производством сельхозпродукции. Физическим лицам нельзя такое топливо в любом количестве не только перевозить, но и хранить, и приобретать. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Поэтому, если у кого возникнет желание прикупить дешевую, как правило, краденую окрашенную солярку, то следует сильно подумать: стоит ли рисковать?

Факт хранения окрашенного дизельного топлива в объеме 10 литров был выявлен в одном из хозяйств района. Механизатор присваивал солярку, за что и поплатился.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ

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