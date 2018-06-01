В Хотимске стартовал «Трудовой семестр — 2018»

Закончился еще один учебный год, а это значит, что впереди долгожданные летние каникулы. Кто-то планирует провести их в лагере, кто-то отправится в путешествие с родителями, а кто-то решил летом поработать. 29 мая самая трудолюбивая молодежь Хотимского района собралась на церемонию торжественного открытия “Трудового семестра-2018”.

Добрыми пожеланиями ребят напутствовал гость мероприятия: начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя районного оперативного штаба по координации деятельности студенческих отрядов Хотимского района Александр Тищенко.

Участники студенческих отрядов дали торжественную клятву сделать район ярче, краше и чище.

— Клянемся трудиться на благо района, осваивать знания, дух закалять. Клянемся не бегать от командира, друг другу всегда и во всем помогать. Клянемся всегда и во всем непременно, беречь честь трудового отряда, НИКОГДА не терять. Без опозданий идти на работу, не притворяться ни мертвым, ни спящим. Не прятаться, не убегать от кого-то, клянусь быть настоящим! – побещали ребята. И пусть клятва носила толику юмора, но студотрядовцы вполне серьезно настроены на труд во благо малой родины.

— Трудовые отряды — это не только возможность молодежи заработать. Это шанс проявить себя, стать лучшими среди лучших, — отметила Екатерина Гурина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. – Это возможность для юношей и девушек реализовать себя и почувствовать себя в одной единой большой команде инициативной молодежи со своими обычаями и традициями!

На протяжении лета в районе будут работать 11 отрядов: семь – экологических, два – сельскохозяйственных и два строительных. Ребята будут заняты на работах по благоустройству на территориях всех сельсоветов, а также окажут посильную помощь агропромышленным предприятиям: ОАО “Октябрь-Березки”, ОАО “Батаево”, ОАО “Липовка” и ОАО “Хотимский Технокомплекс”.

Как показывает опыт прошлых лет, участники студенческих отрядов не халявят: всегда работают с полной отдачей, не уступая в старательности взрослым.

В этот же день прошла учеба для членов отрядов. Были рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности, трудового распорядка, внутриотрядной деятельности. Как рассказала Анастасия Янченко, первый секретарь РК ОО “БРСМ”, уже 11 июня пять студенческих отрядов начнут свою деятельность. “Подобраны командиры отрядов, разработаны планы работы. Традиционно особое внимание уделено теме безопасности. Ребята, конечно, должны заработать деньги, но также важно, чтобы они получили заряд позитивных эмоций, — отметила Анастасия Александровна. – Нынешний год объявлен Годом малой родины и это во многом стимулирует старшеклассников и учащихся ГПЛ-16 к достойному труду, к тому, чтобы оставить свой след на родной земле”.

Анна МАВИЧ

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