Семья Маховиковых вошла в число победителей конкурса «Сердце отдаю детям»

Уже неоднократно приемная семья Александра и Оксаны Маховиковых попадала на страницы районной газеты. И вот снова они оказались в поле нашего зрения.

29 мая они приняли участие в региональном празднике детских домов семейного типа, который прошел в г. Могилеве. Одним из центральных событий праздника стал финал конкурса замещающих родителей «Сердце отдаю детям». В нем приняли участие 10 семей Могилевской области, среди которых была семья Маховиковых.

Соревнования начались еще в холле, где все смогли оценить необыкновенной красоты выставки, выполненные руками воспитанников и их родителей, представленные стенгазеты с рассказами о своей семье, фотографиями. Именно тут каждая семья могла похвастаться своими творческими, спортивными или кулинарными достижениями.

Затем семьям предстояло пройти тестирование на знание нормативных правовых документов и решить педагогические задачи, в которых моделировались различного рода ситуации.

Заключительный этап проходил в актовом зале, где каждая семья должна была представить себя. Конкурсанты подошли к задаче очень творчески. Свою визитную карточку семья Маховиковых представила в виде сказки «Цветик семицветик», где центром цветка является мама, а лепестки – дети.

По итогам всех конкурсов семья Маховиковых заняла второе место.

— Какие впечатления остались после участия в конкурсе? — Именно с таким вопросом я обратилась к Оксане Владимировне. К сожалению, личная встреча у нас не состоялась, из-за занятости хозяйки, поэтому мы пообщались с ней по телефону.

— Впечатлений масса. Очень сложно описать словами те чувства, которые испытывали в тот момент. Если сказать честно, очень волновались, ведь времени на подготовку у нас было очень мало, всего пять дней. И среди участников были более сильные семьи. Мы даже не ожидали, что займем место. Очень сложно описать словами те чувства, которые были внутри на момент оглашения результатов. Мое сердце просто замерло в груди, когда услышала, что наша семья в тройке лидеров, а ноги предательски ослабли. Что касается детей – они были очень рады.

По своей сути само участие в конкурсе – это уже, в определённой степени, победа для нас. Еще это стало хорошим поводом встретиться с такими же семьями как мы, пообщаться между собой, поделиться опытом, узнать для себя что-то новое и полезное.

Для детей этот день также оказался интересным и познавательным. Кроме непосредственного участия в конкурсной программе праздника, они также как и взрослые пообщались со своими сверстниками, участвовали в конкурсах, проводимых работниками МВД и МЧС.

Весь наш день прошел на позитивной ноте и без пустот.

Мы, в свою очередь, хотим поздравить семью Маховиковых с почетным вторым местом. Хотим пожелать им успехов, взаимопонимания в семье, здоровья, а также новых побед в будущем.

Алеся СЕНЧЕНКО

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