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Федерация футбола рассказала, когда стадион "Динамо" заявят домашней ареной для национальной сборной

01.06.2018 19:00 — Разное | Tut.by  
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31 мая стадион «Динамо» в Минске официально был сдан в эксплуатацию. Первое соревнование на арене пройдет за год до II Европейских игр — 22 июня состоится Международный матч по легкой атлетике.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предполагается, что национальная сборная по футболу будет играть на «Динамо», как это было до реконструкции. Когда это случится, корреспонденту SPORT.TUT.BY рассказал пресс-атташе федерации футбола Беларуси.

«Сейчас мы ждем акт приемки стадиона государственной комиссией. Данный документ будет направлен в УЕФА, после чего состоится инспекция спортивного сооружения на предмет соответствия положениям нового регламента по инфраструктуре стадионов УЕФА (редакция 2018 года).

После того как стадиону будет официально присвоена категория УЕФА, его можно будет заявлять как домашнюю арену с учетом требований к стадионам, принимающим матчи международных футбольных турниров».

Напомним, что вместимость стадиона «Динамо» — 22 тысячи зрителей. Сейчас свои матчи белорусские футболисты играют чаще всего в «Борисов-Арене» вместимостью 13 тысяч.

Ближайший матч сборная Беларуси сыграет в Бресте 6 июня. Это будет товарищеская встреча против Венгрии.

Осенью наша дружина начнет выступление в Лиге наций. 8 сентября дружина Игоря Криушенко сразится против Сан-Марино.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Предполагается, что национальная сборная по футболу будет играть на "Динамо", как это было до реконструкции.
 
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