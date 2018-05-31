Лидская газета – дипломант республиканского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и ...



Награждение победителей республиканского творческого конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом состоялось сегодня на XII Фестиваль национальных культур в Гродно. В номинации «Печатные СМИ и информационные агентства» диплом III степени присужден коллективу редакции «Лідскай газеты».

Во время награждения начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь Татьяна Хмель отметила, что лидером по участию в республиканском конкурсе, а также обладателями дипломов Министерства информации, Уполномоченного по делам религий и национальностей являются журналисты именно Гродненской области. «Много замечательных проектов было представлено на суд жюри, но больше всего работ – из Гродненщины. И это не случайно. Вы живете на рубеже нашей страны, духовно объединяете потребителей информационного продукта», – добавила Татьяна Хмель.

Первой редакцию «Лідскай газеты» со столь значимой республиканской наградой – дипломом III степени в номинации «Печатные СМИ и информационные агентства» поздравила член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель районного Совета депутатов Инесса Белуш, которая на фестивале национальных культур представляет депутатский корпус от Лидского района.









– Приятно, что труд журналистов нашей газеты по достоинству оценен Министерством информации, но самое главное – он не остается незамеченным читателями издания, – поздравляя представителя «Лідскай газеты» – редактора отдела новостей Татьяну Кудряшову, сказала Инесса Геннадьевна. – Тема межнациональных и межконфессиональных отношений звучит на страницах районки не столько количественно, сколько качественно, грамотно и профессионально. Журналисты показывают, какие теплые и дружеские отношения складываются между представителями разных национальностей, проживающих на территории Лидского региона. А это очень важно. Ведь от того, как эта тема звучит в СМИ, во многом зависит религиозный и межнациональный мир в стране.









Более 30 редакций различных республиканских СМИ были отмечены также дипломами, похвальными грамотами Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко. Среди них – коллектив Лидского телерадиообъединения.





































