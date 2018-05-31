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В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

01.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В первый день лета на спортивном стадионе УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны предприятий и организаций района.

В напряженной борьбе принимали участие санитарные дружины из шести организаций и предприятий, а именно: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий хлебозавод», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Весейский покров», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Козловичи-Агро». Участники соревнований должны были показать свои теоретические знания и практические умения при работе в очаге инфекционного заболевания, химического и комбинированного поражения. Необходимо было правильно и максимально быстро оказать экстренную помощь пострадавшим с различными травмами, загрузить пострадавшего в транспорт.

Победу одержала команда Слуцкого комбината хлебопродуктов, которая будет представлять район на областных соревнованиях в середине лета. Переходящий кубок победителю и почетные грамоты призерам соревнований в торжественной обстановке вручил первый заместитель начальника Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Василенка Виктор Владимирович.

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны

Слуцкий РОЧС

 
 
Ссылка на источник 47
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1 июня на стадионе УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской...
 
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