|
В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны
01.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В первый день лета на спортивном стадионе УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны предприятий и организаций района.
В напряженной борьбе принимали участие санитарные дружины из шести организаций и предприятий, а именно: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий хлебозавод», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Весейский покров», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Козловичи-Агро». Участники соревнований должны были показать свои теоретические знания и практические умения при работе в очаге инфекционного заболевания, химического и комбинированного поражения. Необходимо было правильно и максимально быстро оказать экстренную помощь пострадавшим с различными травмами, загрузить пострадавшего в транспорт.
Победу одержала команда Слуцкого комбината хлебопродуктов, которая будет представлять район на областных соревнованиях в середине лета. Переходящий кубок победителю и почетные грамоты призерам соревнований в торжественной обстановке вручил первый заместитель начальника Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Василенка Виктор Владимирович.
Слуцкий РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцком сельскохозяйственном лицее прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской обороны
1 июня на стадионе УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» прошли районные соревнования медицинских формирований гражданской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)