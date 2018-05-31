Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с китаянкой Дуань Инъин вышла в третий круг парного разряда на «Ролан Гаррос».



Александра Саснович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В поедике 2-го раунда Александра Саснович и Дуань Инъин взяли верх над австралийско-украинским дуэтом Анастасия Родионова / Надежда Киченок — 6:4, 1:6, 6:4.

В 3-м круге белоруска и китаянка сразятся с победительницами матча Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) — Андреа Главачкова (Чехия) / Барбора Стрыцова.

Александра Саснович — единственная представительница Беларуси, которая все еще продолжает выступление на кортах «Ролан Гаррос». Все остальные белорусы в разных разрядах уже завершили борьбу в Париже.