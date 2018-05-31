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Саснович вышла в 3-й круг парного разряда на "Ролан Гаррос"
Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с китаянкой Дуань Инъин вышла в третий круг парного разряда на «Ролан Гаррос».
В поедике 2-го раунда Александра Саснович и Дуань Инъин взяли верх над австралийско-украинским дуэтом Анастасия Родионова / Надежда Киченок — 6:4, 1:6, 6:4.
В 3-м круге белоруска и китаянка сразятся с победительницами матча Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) — Андреа Главачкова (Чехия) / Барбора Стрыцова.
Александра Саснович — единственная представительница Беларуси, которая все еще продолжает выступление на кортах «Ролан Гаррос». Все остальные белорусы в разных разрядах
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в дуэте с китаянкой Дуань Инъин вышла в третий круг парного разряда на "Ролан Гаррос".
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