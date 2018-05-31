Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Беларусь

Алан Пию, занимающий пост вице-президента Европейского банка реконструкции и развития, 4 июня приедет в Беларусь с визитом.

Он проведёт ряд встреч с высшим руководством страны, представителями банков и деловых кругов, а также подпишет несколько проектных соглашений.

Сопровождать Алана Пию будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера. Визит продлится до 7 июня.

