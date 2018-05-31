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Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Беларусь
Алан Пию, занимающий пост вице-президента Европейского банка реконструкции и развития, 4 июня приедет в Беларусь с визитом.
Он проведёт ряд встреч с высшим руководством страны, представителями банков и деловых кругов, а также подпишет несколько проектных соглашений.
Сопровождать Алана Пию будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера. Визит продлится до 7 июня.
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Алан Пию, занимающий пост вице-президента Европейского банка реконструкции и развития, 4 июня приедет в Беларусь с визитом.
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