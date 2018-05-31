Прогноз погоды на 2-3 июня

Лето началось с заморозков. Минувшей ночью в отдельных районах Витебской и Могилёвской областей было до -1°С. Но днём воздух снова прогрелся, средняя температура на 1-8 градусов выше климатической нормы. На юго-западе страны столбики термометров поднялись до отметки +31°С.

В первые выходные лета нас ждёт теплая и в основном сухая погода. Её будет определять область повышенного атмосферного давления и тёплая воздушная масса, поступающая с запада Европы. Лишь днём в субботу в северных и западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

2 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днём местами в северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура ночью и утром +7–13°С, днём – от +22°С до +28°С. Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье и в начале следующей недели погода существенно не изменится. Будет немножко жарче. Ночью от +10°С до +15°С, днём воздух прогреется до +30°С. Повышение температуры приведет к ещё большему пересыханию почвы и усугубит пожароопасную ситуацию в лесах. В некоторых районах Гомельской, Гродненской, Брестской и Витебской областей действуют запреты на посещение лесов.

И немного истории. Самым жарким этот день был в Беларуси в 1921-м. В Горках тогда зафиксировали +32°С. Холоднее всего было 1 июня 2001-го. В Брестской области столбики термометров опустились до отметки -2°С. А в 1958-м серьёзно подтопило город Пружаны. Там выпало 80 мм осадков или 80 литров воды на квадратный метр.

В народном календаре 1 июня – «Иван-Хлеборост». Или, как его ещё называли, «Иван Долгий». Считалось, что в этот день появляются первые ягоды, а на полях начинает колоситься рожь. Дождливый день предвещал засушливое лето. Если же стояла прохладная погода, значит, тепла не будет ещё 40 дней.