В Кобринском районе трёхлетний ребёнок выпал из окна на пятом этаже

В Кобринском районе следователи устанавливают обстоятельства выпадения из окна пятого этажа трёхлетнего мальчика, сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошёл 31 мая. Правоохранителям из больницы поступило сообщение о госпитализации ребёнка с различными травмами.

«Установлено, что ребёнок находился в квартире вместе со своими братом, сестрой, матерью и тетёй. Мать детей контроль за их поведением не осуществляла, находясь с ними в комнате. Тётя находилась в кухне. В это время трехлётний ребёнок забрался на стол, стоящий у окна, затем на подоконник и, зацепившись за горшок с комнатным растением, выпал в открытое окно. По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка», – сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.