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В Кобринском районе трёхлетний ребёнок выпал из окна на пятом этаже
В Кобринском районе следователи устанавливают обстоятельства выпадения из окна пятого этажа трёхлетнего мальчика, сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошёл 31 мая. Правоохранителям из больницы поступило сообщение о госпитализации ребёнка с различными травмами.
«Установлено, что ребёнок находился в квартире вместе со своими братом, сестрой, матерью и тетёй. Мать детей контроль за их поведением не осуществляла, находясь с ними в комнате. Тётя находилась в кухне. В это время трехлётний ребёнок забрался на стол, стоящий у окна, затем на подоконник и, зацепившись за горшок с комнатным растением, выпал в открытое окно. По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка», – сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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В Кобринском районе следователи устанавливают обстоятельства выпадения из окна трёхлетнего мальчика из окна пятого этажа, сообщает официальный представитель...
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