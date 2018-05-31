«Четвертый ребенок – еще больше льготы». Лукашенко озаботился демографической ситуацией в стране

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Посещая сегодня погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе, Александр Лукашенко поднял тему демографической проблемы в Беларуси.

Так, президент подчеркнул, что в Беларуси пока не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет.

«Пока мы это тянем. Но остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира… Четвертый — еще больше льготы. Пятый — беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать», – сказал Лукашенко.

Глава государства признался, что в Беларуси считается, что один-два ребенка в семье — это нормально и достаточно. Поэтому, на его взгляд, следует стимулировать рождаемость, чтобы семьи могли решиться на третьего ребенка.

И хотя по сравнению с другими странами в Беларуси существуют большие льготы для семей с детьми, считает Лукашенко, демографическая проблема сегодня чрезвычайно актуальна.