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В Куропатах построят «Брукаванку памяці». Поучаствовать может каждый
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В воскресенье, 3 июня, в Куропатах
Теперь пришло время собирать камни. Несколько недель назад активисты совместно с КХП-БНФ стали думать о том, как можно улучшить состояние народного мемориала в Куропатах. В итоге родилась идея, которая получила название «Брукаванка памяці». Это памятная дорога, которая имеет имеет и практическое, и символическое значение. В ее создании может поучаствовать каждый. Это можно сделать следующими способами:
1. 3 июня, в годовщину 30-летия открытия Куропат, приходите на митинг-реквием и приносите с собой ваш камень, который станет частью общей «брукаванкі». Если не получилось прийти, можете принести его в любой другой день прямо на место.
2. Через платформу «Talaka» есть возможность сделать пожертвование, которое пойдет на закупку камней. 1 рубль = 1 камень. Сделать пожертвование можно по этой
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