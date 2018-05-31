В Куропатах построят «Брукаванку памяці». Поучаствовать может каждый

В воскресенье, 3 июня, в Куропатах пройдет санкционированный митинг-реквием. В этом году прошло уже 30 лет со дня открытия, но до сих пор в дождливое время туда лучше не приходить. Как написал Эдуард Пальчис, земля в урочище быстро превращается в труднопроходимую грязь. Проблема частично решалась поддонами или самодельными деревянными настилами.

Теперь пришло время собирать камни. Несколько недель назад активисты совместно с КХП-БНФ стали думать о том, как можно улучшить состояние народного мемориала в Куропатах. В итоге родилась идея, которая получила название «Брукаванка памяці». Это памятная дорога, которая имеет имеет и практическое, и символическое значение. В ее создании может поучаствовать каждый. Это можно сделать следующими способами:

1. 3 июня, в годовщину 30-летия открытия Куропат, приходите на митинг-реквием и приносите с собой ваш камень, который станет частью общей «брукаванкі». Если не получилось прийти, можете принести его в любой другой день прямо на место.

2. Через платформу «Talaka» есть возможность сделать пожертвование, которое пойдет на закупку камней. 1 рубль = 1 камень. Сделать пожертвование можно по этой ссылке .