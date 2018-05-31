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Фонд президента выделил деньги на реставрацию трех беларуских замков

01.06.2018 18:48 — Разное | KYKY  
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В правительстве решили задуматься о восстановлении практически разрушенных замков: Александр Лукашенко подписал распоряжение «О поддержке культуры и искусства», которое предусматривает выделение средств на три проекта, пишет Радио Свобода. Это реставрация дворца Пусловских в Коссово, консервация и реставрация Гольшанского и Кревского замков.

Коссово

Реконструкция дворца началась в 2006 году, шла с перебоями, так как денег не хватало. Обещали, что фасад восстановят в том виде, который был при Пусловских. Но почему-то получилась металлочерепица. 

Дворец и окружающий его парк были заложены в 1838 году по проекту архитектора Франтишека Ящолды. Это памятник архитектуры неоготики с элементами классицизма. Согласно наиболее распространенной среди историков версии, дворец разрушили в 1944 году партизаны. Коссовский замок окружен множеством легенд.

Крево

В мае завершился первый этап консервации Кревского замка, где в 1385 году подписали унию между Великим княжеством Литовским и Короной Польской. В планах на 2018 год значилась также консервация западной стены, но денег на эти работы до сих пор не было. Стало быть, появились.

До консервации исторический памятник буквально рассыпался. Указ дает надежду, что когда-нибудь замок смогут отреставрировать. Сейчас на эти развалины больно смотреть. 

Гольшаны

Реставрация одной из резиденций магнатского рода Сапегов в Гольшанах началась в 2013 году. Однако в течение трех лет изменений на площадке не было – только забор поставили.
Гольшанский замок до 1525 года был во владения князей Гольшанских. После брака княжны Елены с Павлом Сапегой перешел к роду Сапегов. Замок много раз разрушался и перестраивался. Особенностью замка была уникальная система отопления и канализации. Богатства Сапегов хватило на искусственные озера, дно которых было выложено дорогой плиткой. Напротив ворот была часовня.

Серьезные разрушения замок претерпел уже в новейшей истории. В советское время в замке располагалась пчеловодческих училище. По приказу тогдашнего директора училища каждый ученик должен был добыть 80 кирпичей для стройки Дома культуры в Гольшанах. За это давали дополнительный отпуск.

 
 
Ссылка на источник 24
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В правительстве решили задуматься о восстановлении практически разрушенных замков: Александр Лукашенко подписал распоряжение «О поддержке культуры и...
 
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