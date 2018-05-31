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Путин пообещал многодетным семьям поддержку государства "по мере роста возможностей"
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство будет предпринимать дополнительные усилия для поддержки многодетных семей.
"Нет ничего важнее для любого государства - это дети, вы делаете это от души и в высшей степени профессионально в самом прямом, самом широком смысле этого слова", - сказал В.Путин на церемонии вручения орденов "Родительская Слава".
Он поблагодарил за теплые слова, сказанные в его адрес и в адрес членов правительства.
"Мы, действительно, делаем кое-что для того, чтобы поддержать семьи с детьми вообще и многодетные семьи, в частности. Но я знаю, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться делать все для того, чтобы поддержать и ваши семьи, и такие семьи как вы. По мере роста возможностей государства, страны мы будем уделять этому постоянное внимание, хочу вас в этом заверить", - сказал В.Путин.
Он добавил: "Знаем, что еще недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать, будем работать над этим".
В.Путин пожелал душевных сил и здоровья, успехов в благородном деле, которому многодетные семьи посвятили свою жизнь.
Президент РФ вручает в пятницу в Кремле ордена "Родительская слава" многодетным родителям из восьми регионов страны.
Торжественная церемония в Александровском зале Большого Кремлевского дворца приурочена к отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей.
Для получения награды из рук президента в Кремль были приглашены восемь многодетных семей из разных регионов.
В частности, Татьяна и Павел Юдинцевы из села Иенгра в Якутии воспитывают 14 детей; в семье Светланы и Вадима Шутылевых из Абакана - 12 детей; Тамара и Василий Макеевы из Кургана помимо своих 10 детей осуществляют уход за ребенком-инвалидом.
Кроме того, награждены Светлана и Андрей Луста из Калининградской области, которые растят девять детей и являются опекунами еще одного ребенка; Татьяна и Илья Несмияновы из Ставрополя, у которых также девять детей; Ольга и Геннадий Урсовы из мордовского села Ширингуши и Фатима и Аслан Шеуджен из Адыгеи (в обеих семьях - по семь детей), а также москвичи Ирина и Филипп Ильяшенко (шесть детей).
Для того, чтобы дети не скучали перед началом церемонии, комендатура Большого Кремлевского дворца в Георгиевском зале предусмотрела для них развлечения. Так, для девочек были установлены столы с раскрасками и россыпью разноцветных фломастеров. Мальчиков же больше заинтересовали небольшие коробки, по дну которых можно было клюшками погонять шайбы, забивая их в специальные маленькие воротца.
Здесь же был выставлен небольшой "гардероб" с исторической формой стрельцов, гренадер и красноармейцев - настоящей, только маленького размера, чтобы ее могли примерить юные участники церемонии. Для детей и их родителей проводилась также экскурсия по залам Большого Кремлевского дворца.
В пресс-службе Кремля ранее напомнили, что орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Орден "Родительская слава" был учрежден в мае 2008 года.
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Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство будет предпринимать дополнительные усилия для поддержки многодетных семей. "Нет ничего важнее для любого...
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