Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство будет предпринимать дополнительные усилия для поддержки многодетных семей.

"Нет ничего важнее для любого государства - это дети, вы делаете это от души и в высшей степени профессионально в самом прямом, самом широком смысле этого слова", - сказал В.Путин на церемонии вручения орденов "Родительская Слава".

Он поблагодарил за теплые слова, сказанные в его адрес и в адрес членов правительства.

"Мы, действительно, делаем кое-что для того, чтобы поддержать семьи с детьми вообще и многодетные семьи, в частности. Но я знаю, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться делать все для того, чтобы поддержать и ваши семьи, и такие семьи как вы. По мере роста возможностей государства, страны мы будем уделять этому постоянное внимание, хочу вас в этом заверить", - сказал В.Путин.

Он добавил: "Знаем, что еще недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать, будем работать над этим".

В.Путин пожелал душевных сил и здоровья, успехов в благородном деле, которому многодетные семьи посвятили свою жизнь.

Президент РФ вручает в пятницу в Кремле ордена "Родительская слава" многодетным родителям из восьми регионов страны.

Торжественная церемония в Александровском зале Большого Кремлевского дворца приурочена к отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей.

Для получения награды из рук президента в Кремль были приглашены восемь многодетных семей из разных регионов.

В частности, Татьяна и Павел Юдинцевы из села Иенгра в Якутии воспитывают 14 детей; в семье Светланы и Вадима Шутылевых из Абакана - 12 детей; Тамара и Василий Макеевы из Кургана помимо своих 10 детей осуществляют уход за ребенком-инвалидом.

Кроме того, награждены Светлана и Андрей Луста из Калининградской области, которые растят девять детей и являются опекунами еще одного ребенка; Татьяна и Илья Несмияновы из Ставрополя, у которых также девять детей; Ольга и Геннадий Урсовы из мордовского села Ширингуши и Фатима и Аслан Шеуджен из Адыгеи (в обеих семьях - по семь детей), а также москвичи Ирина и Филипп Ильяшенко (шесть детей).

Для того, чтобы дети не скучали перед началом церемонии, комендатура Большого Кремлевского дворца в Георгиевском зале предусмотрела для них развлечения. Так, для девочек были установлены столы с раскрасками и россыпью разноцветных фломастеров. Мальчиков же больше заинтересовали небольшие коробки, по дну которых можно было клюшками погонять шайбы, забивая их в специальные маленькие воротца.

Здесь же был выставлен небольшой "гардероб" с исторической формой стрельцов, гренадер и красноармейцев - настоящей, только маленького размера, чтобы ее могли примерить юные участники церемонии. Для детей и их родителей проводилась также экскурсия по залам Большого Кремлевского дворца.

В пресс-службе Кремля ранее напомнили, что орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Орден "Родительская слава" был учрежден в мае 2008 года.