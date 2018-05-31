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Йоханнес Хан о соглашении о партнерстве между Беларусью и ЕС: Через несколько недель мы увидим финальный вариант документа
Новости Беларуси. Базовое соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Беларусью может быть подготовлено уже в ближайшие недели. Об этом 1 июня заявили в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там с рабочим визитом находится министр иностранных дел нашей страны. Владимир Макей встретился с комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом. Стороны обсудили ряд взаимовыгодных проектов. Отметим, что в 2017 году Бельгия заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов.
Йоханнес Хан, комиссар ЕС по политике соседства и переговорам о расширении:
Напомню, в июне наша страна во второй раз примет неформальный министерский диалог стран «Восточного партнерства». Он будет посвящен сотрудничеству в цифровой сфере. Эксперты рассчитывают на участие в форуме авторитетных европейских политиков.
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Йоханнес Хан о соглашении о партнерстве между Беларусью и ЕС: Через несколько недель мы увидим финальный вариант документа
Новости Беларуси. Базовое соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Беларусью может быть подготовлено уже в ближайшие недели. Об этом 1 июня заявили в Брюсселе,...
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