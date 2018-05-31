|
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Новости Беларуси. Речь идет о той нефти и нефтепродуктах, которые поставляются на экспорт за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 июня пошлина на сырую нефть выросла на 11 % со 118 долларов до 131 за тонну. Весь объем экспортных пошлин на черное золото перечисляется в бюджет страны для погашения внешних долгов. Такой договоренности правительству Беларуси удалось добиться на переговорах с российскими коллегами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Речь идет о той нефти и нефтепродуктах, которые поставляются на экспорт за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)