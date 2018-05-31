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3-летний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кобринском районе
Новости Беларуси. В Брестской области устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа.
По информации УСК по Брестской области, 31 мая днем оперативно-дежурной службе отдела внутренних дел Кобринского райисполкома стало известно, что в медучреждение был доставлен 3-летний ребенок с различными травмами. Кроме него в квартире находились брат, сестра, мама и тетя.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Ребенок забрался на стол, следом на подоконник, где зацепился на горшок с комнатным растением и выпал из окна.
Пострадавший был доставлен в больницу.
Проводится проверка.
На минувшей неделе 4-летний мальчик выпал из окна в Гродно.
В начале мая также в Брестской области годовалая девочка выпала из окна, когда ее мама отвлеклась всего на пару секунд (
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Новости Беларуси. В Брестской области устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа. По информации УСК по Брестской области, 31 мая днем...
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