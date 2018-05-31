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Полигон отходов дважды за сутки горел под Борисовом
Новости Беларуси. Дважды в сутки: под Борисовом спасатели снова тушили полигон бытовых отходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас пожар локализован. На месте работали 26 единиц техники – бульдозеры и самосвалы. Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. Дважды в сутки: под Борисовом спасатели снова тушили полигон бытовых отходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас пожар локализован. На...
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