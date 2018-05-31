|
Россиянин на легковушке врезался в погрузчик и погиб в Борисовском районе
Новости Беларуси. 50-летний гражданин России погиб в ДТП в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его Audi выехала на обочину трассы М1 и врезалась в погрузчик. Авария произошла возле села Голубы. Согласно предварительной версии мужчина заснул за рулем. Водитель погрузчика не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 50-летний гражданин России погиб в ДТП в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его Audi выехала на обочину трассы М1 и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)