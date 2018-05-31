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Назван вероятный победитель чемпионата мира по футболу

01.06.2018 18:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Назван вероятный победитель предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Об этом заявили математики и экономисты из Университета Инсбрука. По их предположениям победителем мундиаля станет сборная Бразилии. Вероятность победы этой команды составляет более 16 процентов.

Всего в турнире примут участие 32 команды.

Победители ЧМ-2014 – команда Германии – на втором месте. Вероятность победы сборной более 15%. Следом идут Испания и Франция.

Ученые отмечают, что самый вероятный финал – это встреча Бразилии и Германии.

К таким выводам эксперты пришли, проанализировав информацию от 26 букмекерских фирм мира. Данные были объединены и усреднены.

Стоит отметить, что круг главных фаворитов мундиаля не изменился за четыре года – со времен предыдущего ЧМ. Кроме вышеназванных команд неплохой результат могут показать Бельгия и Аргентина.

Все остальные команды имеют вероятность победы менее пяти процентов.

В дестяке пейтинга также Хорватия и Португалия. Сборная России находится на 12 месте. Ученые отмечают, что в группе сборная займет второе место, уступит только Уругваю и выйдет в плей-офф.

Панаму называют самой слабой командой турнира.

Авторы списка не дают никаких гарантий и добавляют, что стать лучшей может любая команда. А также советуют получать удовольствие от игр.

Накануне старта чемпионата мира мы вспоминали имена известных личностей, которые могли бы стать звездами футбола.

От Иглесиаса до Конан Дойля. Кого потерял мировой футбол (читать далее).

 
 
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Новости Беларуси. Назван вероятный победитель предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом заявили математики и экономисты из...
 
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