﻿ В Гродно официально открыли памятник Давыду Городенскому. 21.by
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В Гродно официально открыли памятник Давыду Городенскому

01.06.2018 19:20 — Разное | Партизан  
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Около гродненских замков 1 июня официально открыли памятник Давыду Городенскому. Скульптуру открывали представлением с реконструкторами, на котором присутствовали представители городских властей, министр культуры Юрий Бондарь, туристы и горожане.
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Автором памятника гродненскому старосте является скульптор Сергей Оганов. На создание памятника у мастера ушло 3,5 месяца ежедневной работы. Городские власти планировали, что Давида установят возле замков ко Дню города в сентябре 2017 года, но на тот момент работа еще не была готова, пишет Hrodna.life

Высота скульптупы вместе с постаментом составляет — 3,75 метра, а вес — около 16 тонн. Деньги на памятник выделил меценат Анатолий Карабач — основатель минской фирмы «Хорс-Моторс», уроженец Красносельского, что под Волковысском. Также памятник создавался при поддержке Гродненской православной епархии.

 
 
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Около гродненских замков 1 июня официально открыли памятник Давыду Городенскому. Скульптуру открывали представлением с реконструкторами, на котором...
 
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