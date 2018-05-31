В Гродно официально открыли памятник Давыду Городенскому

Hrodna.life Автором памятника гродненскому старосте является скульптор Сергей Оганов. На создание памятника у мастера ушло 3,5 месяца ежедневной работы. Городские власти планировали, что Давида установят возле замков ко Дню города в сентябре 2017 года, но на тот момент работа еще не была готова, пишет





Высота скульптупы вместе с постаментом составляет — 3,75 метра, а вес — около 16 тонн. Деньги на памятник выделил меценат Анатолий Карабач — основатель минской фирмы «Хорс-Моторс», уроженец Красносельского, что под Волковысском. Также памятник создавался при поддержке Гродненской православной епархии.