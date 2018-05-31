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Лукашенко выделит деньги на реставрацию Гольшанского и Кревского замков
Фонд президента по поддержке культуры и искусства выделит деньги для трех проектов.
Соответствующее распоряжение №113рп "О поддержке культуры и искусства" подписал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Это проекты по реставрационным работам в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также консервация и реставрация Гольшанского и Кревского замков.
Кревский замок был возведен в XIV веке по приказу великого князя Ольгерда на месте старого деревянного замка. Гольшанский замок был резиденцией магнатского рода Сапег в XVI-XVII веках. Косовский дворец Пусловских возведен в XIX веке.
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Фонд президента по поддержке культуры и искусства выделит деньги для трех проектов.
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