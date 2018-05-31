Власти намерены установить 500 тысяч камер для слежки в реальном времени

"Наша Нива" . В нем говорится об организации закупки «Республиканской системы мониторинга общественной безопасности», пишет





Известно, что документ о создании такой системы Лукашенко подписал еще в прошлом году.





Но какой она будет?





В опубликованном документе перечислены следующие требования к системе:









— Наличие системы автоматического распознавания лиц.





— Наличие системы автоматического распознавания белорусских и иностранных регистрационных знаков транспортных средств.





— Наличие фотофиксации дорожной обстановки.





— Наличие системы автоматического детектирования событий.





— Возможность подключения не менее 500 тысяч камер.





— Наличие поиска событий и обработки тревожных событий (пожаров, аварий и пр.).





— Установление факта проникновения в запретную зону и обнаружение объектов, пересекающих границу контролируемой зоны.





— Далее идет интересная формулировка: «определение праздношатания». Под праздношатанием понимается нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени.





— Возможность фиксации выезда на полосы встречного движения и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение правил дорожного движения.









— Возможность определения оставленных предметов и лиц, их оставивших.





Иными словами, похоже на то, что в Беларуси должна появиться система всеобщего видеонаблюдения вроде тех, которые существуют в некоторых развитых странах мира.





Для работы с этими данными предлагается создать Республиканский центр обработки данных.





Из документа не ясно, будет ли эта система оплачена из бюджетных средств — поставщику системы предлагается стать ее оператором и взимать с силовых структур абонентскую плату за пользование.



