Пожароопасно! Минлесхоз ввел запреты на посещения некоторых лесов

Запрет на посещение лесов введен 31 мая на территории ГЛХУ "Волковысский лесхоз" (Гродненская область), а также на территории большинства лесхозов Брестской области. Там установлен 4 класс пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

В нынешнем году запрет на посещение лесов уже вводили лесхозы Витебской и Гомельской областей. Все еще остаются закрытыми для посещения леса Гомельской области. В Витебской области после выпадения осадков ограничительные меры были сняты.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Беларуси произошло более 200 пожаров. Более 50% из них возникает по вине людей из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 33% - по неустановленным причинам, 16% - от сельхозпалов, 1% - по вине лесозаготовителей и других организаций.

В пожароопасный период специалисты государственной лесной охраны (более 13 тысяч человек) перешли на усиленный режим работы. На патрулировании и ликвидации очагов возгорания задействованы 360 единиц техники. В отдельных случаях привлекается помощь специалистов МЧС. Таким образом, осуществляется оперативное реагирование на возникновение очагов возгорания в лесном фонде.

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь призывает граждан соблюдать правила поведения в лесу, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать об этом работникам лесохозяйственных учреждений или отделов по чрезвычайным ситуациям.

Актуальную карту запрета на посещения лесов в Беларуси можно увидеть на сайте Минлесхоза.