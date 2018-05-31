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Журнал Time сделал обложку с помощью 958 дронов
Журнал Time представил обложку своего нового номера «The Drone Age» об индустрии летающих гаджетов, который появится в продаже 11 июля. Чтобы создать эффектное изображение в воздух подняли 958 дронов.
Съёмки проходили в Калифорнии. На кадрах видно, что расположение дронов не строго вертикально. Это было необходимо для того, чтобы аппараты не сбили друг друга потоками воздуха. Самое близкое расстояние между дронами составляет полтора метра, а высота достигает почти ста метров.
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Журнал Time представил обложку своего нового номера «The Drone Age» об индустрии летающих гаджетов, который появится в продаже 11 июля. Чтобы создать эффектное...
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