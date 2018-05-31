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Александра Саснович пробилась в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»

01.06.2018 20:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Александра Саснович пробилась в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Фото из открытых источников

1 июня Александра Саснович в паре с китаянкой Дуань Инъин в матче 1/16 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» одержали верх над другим интернациональным дуэтом украинкой Надеждой Киченок и представительницей Австралии Анастасией Родионовой в трех сетах – 6:4, 1:6, 6:4.

Александра Саснович пробилась в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» Азаренко и Соболенко не выступят в парном разряде на «Ролан Гаррос»

За выход в четвертьфинал престижного турнира белоруска и китаянка поспорят с победителями встречи Барбора Стрыцова (Чехия) / Андреа Сестини Главачкова (Чехия) и Саманта Стосур (Австралия) / Анастасия Павлюченкова (Россия).

А вот в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» Александре Саснович не удалось продвинуться по сетке дальше второго круга. Накануне в 1/32 финала белоруска уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс в двух сетах – 4:6, 2:6.

Покинул «Ролан Гаррос» и самый опытный белорусский участник. В миксте Максим Мирный в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко не смогли ничего противопоставить словенско-голландскому дуэту Андреа Клепач / Жан-Жюльен Ройер – 1:6, 1:6.

Напомним, ранее открытый чемпионат Франции по теннису на разных стадиях соревнований также покинули Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова, Илья Ивашко и Андрей Василевский. Турнир «Ролан Гаррос» завершится 10 июня.

 
 
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Александра Саснович остается единственным представителем Беларуси на престижном теннисном турнире серии «Большого шлема».
 
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