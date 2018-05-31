Агрогородок Ходосы, Мстиславский район (Могилевская область). Видео прислала Дарья Щербакова

Что означает слово «Родина» для вас? Для меня это родное место, где я выросла, где я живу, где каждую минуту вдыхаю этот чистый воздух. Любите свою родину и никогда-никогда не забывайте про неё. Родной край – это когда ты можешь вернуться в любой сложный момент.