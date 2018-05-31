Комитет против пыток ООН снова выдал белорусским властям рекомендации

От Беларуси на заседании из официальных лиц выступали представители МИД, Минздрава, Департамента исполнения наказаний, Национального центра законодательства и правовых исследований, постоянные представители Беларуси в ООН.





Отчет в комитет Беларусь отправила еще в 2015 году. А правозащитники подготовили альтернативный доклад.





— Мы рассмотрели вопросы, которые задавал комитет государству, и те моменты, где государство в своем докладе умалчивает и лукавит, а также добавили актуальную информацию вплоть до 2018 года. И предоставили свой альтернативный отчет, — поясняет правозащитница Виктория Федорова.





Представителей комитета на заседании интересовали многие вопросы: включение гражданского общества в общественно-наблюдательные комиссии в Беларуси, переполненность тюрем, условия содержания заключенных, женщин и детей, ЛГБТ-сообщества и другое.









— Вопрос переполненности тюрем очень сложный: государство считает по своим нормам, а в комитете учитывают свои, поэтому ответы нашего государства довольно субъективные. Плюс надо знать площади помещений изоляции и количество заключенных. Последнее с трудом МВД стало более регулярно озвучивать. До сих пор очень часто пользуются устаревшей информацией, которую Беларусь предоставила в какую-то международную организацию, — говорит правозащитник Павел Левинов.





Как рассказывают правозащитники, по данным представителя Департамента исполнения наказаний, выступавшего на заседании в Женеве, сегодня в Беларуси в местах лишениях свободы находится 0,3% населения.





— Они также заявили, что переполнения в тюрьмах и колониях с 2012 года нет, а норма — не менее 2 квадратных метров на человека в камере. Но мы не знаем точное количество заключенных и площади тюрем, — добавляет Раиса Михайловская.





— Я когда была в колонии в Молдове, нас привели в тюрьму: это коридор, в котором двери в комнаты, а на стене возле двери табличка, где фамилии трех заключенных и площадь комнаты — 13 метров. По европейским стандартам в камере должно быть 4 метра квадратных на одного заключенного. То есть в Молдове международные нормы соблюдаются. И тут непонятно, почему бы нашим властям не перенять такой положительный пример, — говорит Павел Левинов. — А у нас этого не написано: ни сколько людей, ни площадь. Но мы знаем от тех, кто был в колонии, что в них, чтобы увеличить площадь помещения, у заключенных забирают сушилки для одежды.





По итогам заседания комитет снова выдал белорусским властям рекомендации, включающие 63 пункта, среди которых — криминализировать пытки: включить в законодательство пытку как отдельное преступление, позволить входить в общественно-наблюдательные комиссии правозащитникам и общественным деятелям, позволить общественникам встречаться с задержанными, ввести мораторий на смертную казнь.





Помимо вопросов изменений законодательства, в комитете рассмотрели вопросы заключенных, которые, как считают правозащитники, подвергались пыткам в белорусских тюрьмах. На заседании упомянули случай Игоря Птичкина, который скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года.









— Комитет с сожалением отметил, что лица, виновные в жестоком обращении с Птичкиным, не понесли ответственности. А фельдшер Крылов понес ответственность только за ошибки в лечении, — говорит Левинов.





Правозащитница Раиса Михайловская на заседании представила свой отчет, в котором подняла вопрос по расследованию исчезновения политиков в Беларуси и вопрос притеснения адвокатов.





— Есть ощущение, что государство не видит человека, им лишь бы отчитаться. Оно ведет себя как студент, который не выучил ничего, но экзамен сдал, — говорит Михайловская. — Но мы будем мониторить соблюдение рекомендаций.





— Вообще, без воли государства не обойтись, никаких изменений не будет, — добавляет Левинов.



