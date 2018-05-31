Путешествие поляков по Полесью. Бюджетный въездной туризм велоклуба «Ручеёк»

Велотуристы, представляющие региональное отделение Польского Туристско-Краеведческого Общества в Белостоке (RegionalnyOddzial PTTK Bialystok) и Брестское городское культурно-просветительное общественное объединение "Ручеёк" (БГКПОО "Ручеёк"), совершили шестидневное путешествие из Бреста в Пинск. О поездке и целях, которые она преследовала, корреспондент попросил рассказать одного из организаторов этого мероприятия - председателя ручейковцев Михаила Кузьменчука.



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- В настоящее время туризму в стране уделяется большое внимание. Это влияет на развитие инфраструктуры, создаются новые рабочие места, инициируется приток валюты в страну, обеспечиваются поступления в бюджет, оказывается стимулирующее воздействие на обслуживающие отрасли – транспорт, связь, торговлю, общественное питание и другое. Особенно важным для экономики и имиджа Республики Беларусь является дальнейшее развитие въездного туризма. Иностранные граждане, приезжающие в нашу страну, оставляют здесь значительные денежные средства. Наша общественная организация вносит в это дело свою посильную лепту.

- По какому принципу разрабатывался маршрут?

- Так как в велопробеге участвовали шестнадцать велотуристов из-за Буга, то мы руководствовались девизом «Два государства – одна история». Среди наших гостей были представители Туристско-Краеведческого Общества из Белостока, в том числе лицензированные экскурсоводы. Поэтому старались показать им как можно больше исторических, природных, архитектурных памятников и музеев. Каждый день мы преодолевали по 80-90 километров пути, однако нам удалось посетить более тридцати различных объектов. Неожиданно большой интерес вызвала поездка по территории ландшафтных заказников «Споровский» и « Званец» - одним из крупнейших в Европе низинных болот. Желающие могут ознакомиться с маршрутом и отчётом о путешествии на сайте нашего велоклуба «Ручеёк».



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- Ваше путешествие имело успех, есть какие-то результаты?

-Да, наши друзья из Польского Туристско-Краеведческого Общества в Белостоке 8-9 июля привезут в Брест автобусом 40 туристов, а в июле месяце для зарубежных школьников организуется краеведческая экскурсия по маршруту Брест – Коссово – Ружаны – Жабинка - Брест. Вот такая народная дипломатия.

- Какие наиболее яркие моменты вам запомнились?

- В первый день путешествия в Жабинке состоялась заранее обговоренная встреча с группой велотуристов, возглавляемой председателем Жабинковского райисполкома Дмитрий Городецким. Неожиданно для нас собралось 107 человек местных велосипедистов. Председатель лично представил туристам возглавляемый им район и пригласил к дальнейшему сотрудничеству. Для нас провели экскурсию в уникальном для Беларуси музее мелиоративной техники, принадлежащем ПМК -19. На открытой площадке в почётном строю стоит почти сотня машин-ветеранов. Специальная лодка с приспособлениями для выкашивания травы в мелиоративных каналах и т. д. Создатели музея надеются, что он станет не только местом познавательной экскурсии, но и наглядным пособием для будущих специалистов. В Бресте об этом уникальном музее пока мало кому известно.

Из Дрогичина стартовали утром 1 мая и неожиданно попали в гущу праздника. Пообщались с председателем райисполкома, дали интервью местной прессе. Нам даже выделили машину ГАИ для сопровождения (в отличие от Бреста, когда мы в количестве 27 велосипедистов выбирались из города по тротуарам). В 20 километрах от райцентра находится деревня с уникальной исторической застройкой и замечательный этнографический музей «Бездежский фартушок». На наших польских друзей сильное впечатление произвело то, что экспонаты можно примерить и даже попробовать на вкус!

Посетителей переодевают в национальные костюмы и предлагают самим приготовить блюда белорусской кухни. Прямо в музее топят печь и готовят драники, картошку и фирменное блюдо – макуху. Интересно, что перетертые семена льна в Бездеже используют как приправу. Велотуристов сразу, с дороги, угостили местным квасом, изготовленном по уникальному рецепту. Вообще, это единственный музей в стране с живыми экспонатами: прямо возле здания пасутся гуси, козы и кони. Здесь практически полностью восстановили полесский быт начала двадцатого века. Посетителям предлагают прополоть огород или попробовать прясть лён. Местные мастерицы на всю округу славились своими изделиями из льна. В музее "Бездежский фартушок" собрано триста женских фартуков. Польские велотуристы буквально выстроились в очередь, чтобы приобрести льняные вышитые рубахи, рушники, сувениры из соломки ручной работы. Недаром "Бездежский фартушок" самое прибыльное учреждение культуры во всём районе.

- С какими организационными трудностями пришлось столкнуться при организации путешествия?

- Черемха – Брест – Жабинка - Кобрин - Дрогичин - Иваново - Пинск - более 500 километров по шоссейным, гравийным и лесным дорогам.Несмотря на то, что маршрут связывает между собой исторические, культурные и природные памятники Брестской области - велодорожки повсеместно отсутствуют. Исключения - редкие вкрапления в пределах районных центров.

Пожалуй, только в ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» велотуристы - желанные гости. Всё в этом замечательном учреждении образования продумано. Чистота и уют сопутствуют проживающим, есть хорошо оборудованное помещение для приёма пищи. И что немаловажно – наличие в санузлах в неограниченном количестве туалетной бумаги. При дальнейшем следовании по маршруту сей необходимый предмет гигиены не всегда присутствовал и выдался после долгих уговоров и переговоров.

Вообще для больших групп велотуристов возникает проблема размещение на ночь этих самых велосипедов. В кемпингах, мотелях и гостиницах чаще всего не гарантируют сохранность транспорта, его просто негде оставить. Ещё напрягает то, что прибывших на ночлег иностранцев необходимо в течение трёх часов зарегистрировать в компетентных органах. А если это вечер выходного дня? Могут отказать в ночлеге - зачем нам лишние хлопоты. Наверное, ранее существовавший срок регистрации в течение суток был более логичен.

А вот с организацией питания вообще проблем не было. Кафе и рестораны, принадлежащие местным райпотребсоюзам, принимали нашу группу с распростёртыми объятиями. Вкусные завтраки и ужины обходились туристам в 6-10 рублей. А разливное пиво стоимостью в один рубль восемьдесят копеек вообще привело поляков в восторг. Даже цену переспрашивали и удивлялись.

- Какие впечатления получили польские туристы после вашего путешествия?

- Больше всего их приятно поразило гостеприимство и радушие жителей полесской глубинки, внимание, которое им оказывали. А когда одна из «паненок» на последнем этапе путешествия упала с велосипеда, к нам очень оперативно прибыла «Скорая», ей оказали первую помощь и быстро доставили в Пинскую больницу. Там пострадавшую осмотрел врач, провели необходимые обследования – оказалось, ничего серьёзного.

Единственным негативным моментом стало запланированное посещение старинного деревянного храма, построенного в 1766 году во имя великомученика Георгия Победоносца в деревне Валовель. Культовое сооружение внесено в список историко – культурных ценностей Беларуси. Местный молодой батюшка отказался пускать велотуристов в церковь, указав на то, что они неподобающе одеты. А когда женщины из подручных материалов соорудили юбки и платки, священник отказался открывать памятник барочной архитектуры, заявив: «Церковь не музей и предназначена для молитвы, а не для праздных посещений». Кстати, среди гостей из Польши были и православные. При этом надо отметить, что католические храмы открыты для желающих их осмотреть, там путешественники всегда могут отдохнуть и переждать непогоду.

Подводя итоги нашей беседы, Михаил Кузьменчук отметил, что организация въездного бюджетного туризма хлопотное дело. А белорусские туристические фирмы нередко предлагают свои услуги по баснословной цене. Как выразился один поляк: «За эти деньги я в Париж без всяких хлопот съезжу».