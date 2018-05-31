В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

Сотрудники и покупатели активно принимали участие в сборе материальной помощи.



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18.05. посетили Кобринский детский дом.

Привезли деткам аниматоров и шоу мыльных пузырей (огромное спасибо https://vk.com/doshkolyonok_studiya ), а также большое количество необходимых вещей и материальной помощи.



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25.05. посетили Дивинский детский дом. К деткам ездил фокусник (спасибо https://vk.com/centr_prazdnika_brest ). Также завезли пирожные, торты, материальную помощь.



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31.05. посетили Специализированный дом ребёнка в г. Пинске, собрали огромное количество материальной помощи и необходимых вещей.



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01.06. в 15:00 возле магазина «Interspar» прошёл конкурс рисунков на асфальте в честь Дня защиты детей с привлечением аниматоров и шоу мыльных пузырей, все детки получили много подарков, в том числе и сладких.

Выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в акции и сделал этот мир чуточку добрее!



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Такие акции планируем проводить довольно часто, поэтому если кто-нибудь хочет помочь деткам, мы всегда рады это организовать.