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В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям
01.06.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники и покупатели активно принимали участие в сборе материальной помощи.
18.05. посетили Кобринский детский дом.
Привезли деткам аниматоров и шоу мыльных пузырей (огромное спасибо
25.05. посетили Дивинский детский дом. К деткам ездил фокусник (спасибо
31.05. посетили Специализированный дом ребёнка в г. Пинске, собрали огромное количество материальной помощи и необходимых вещей.
01.06. в 15:00 возле магазина «Interspar» прошёл конкурс рисунков на асфальте в честь Дня защиты детей с привлечением аниматоров и шоу мыльных пузырей, все детки получили много подарков, в том числе и сладких.
Такие акции планируем проводить довольно часто, поэтому если кто-нибудь хочет помочь деткам, мы всегда рады это организовать.
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Сотрудники и покупатели активно принимали участие в сборе материальной помощи. 18.05. посетили Кобринский детский дом. Привезли деткам аниматоров и шоу мыльных...
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