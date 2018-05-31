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В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

01.06.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники и покупатели активно принимали участие в сборе материальной помощи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56046.php

В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

18.05. посетили Кобринский детский дом.

Привезли деткам аниматоров и шоу мыльных пузырей (огромное спасибо https://vk.com/doshkolyonok_studiya), а также большое количество необходимых вещей и материальной помощи. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56046.php

В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

25.05. посетили Дивинский детский дом. К деткам ездил фокусник (спасибо https://vk.com/centr_prazdnika_brest). Также завезли пирожные, торты, материальную помощь. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56046.php

В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

31.05. посетили Специализированный дом ребёнка в г. Пинске, собрали огромное количество материальной помощи и необходимых вещей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56046.php

В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

01.06. в 15:00 возле магазина «Interspar» прошёл конкурс рисунков на асфальте в честь Дня защиты детей с привлечением аниматоров и шоу мыльных пузырей, все детки получили много подарков, в том числе и сладких. 
Выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в акции и сделал этот мир чуточку добрее! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56046.php

В компании Алми и Интерспар проходила благотворительная акция помощи детям

Такие акции планируем проводить довольно часто, поэтому если кто-нибудь хочет помочь деткам, мы всегда рады это организовать. 

 
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Сотрудники и покупатели активно принимали участие в сборе материальной помощи. 18.05. посетили Кобринский детский дом. Привезли деткам аниматоров и шоу мыльных...
 
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Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
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Светлы шлях
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