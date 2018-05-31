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В выходные дни сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном варианте
01.06.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
В выходные дни ГАИ организует усиленный вариант несения службы. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД, как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.
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Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению мотоциклистов и автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения или не имя права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.
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В выходные дни ГАИ организует усиленный вариант несения службы. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений...
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