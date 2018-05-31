В выходные дни сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном варианте

В выходные дни ГАИ организует усиленный вариант несения службы. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД, как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.



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Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению мотоциклистов и автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения или не имя права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.



Кроме того, сотрудники ГАИ будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки.



Необходимо в очередной раз заострить внимание на проблеме участия в дорожном движении водителей и пешеходов в нетрезвом состоянии. На текущей неделе ряд ДТП был связан с состоянием опьянения участников и виновников происшествий. В предупреждении «нетрезвых» ДТП велика роль очевидцев происходящего. Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить «горячую голову» от поездки или спрятать ключи от транспортного средства.



Любой гражданин, увидев пьяного на дороге или пытающегося сесть за руль, может сообщить об этом в милицию по телефону 41-44-44 или 102.



Уважаемые водители, соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких!