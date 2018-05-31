В зоне отдыха в парке Жабинки запретили купаться

В водоеме городского парка Жабинки запрещено купание взрослых и детей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



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С начала купального сезона санитарные службы региона еженедельно проводят лабораторные исследования проб воды на соответствие гигиеническим требованиям.

В пробах, взятых в открытом водоеме в городском парке Жабинки, выявлены отклонения от установленных норм. В исследованном образце зафиксировано превышение содержания индикаторного показателя кишечной палочки. В связи с этим в данной зоне отдыха купание полностью запрещено.

Кроме того, ограничено купание детей на пляжах "Центральный" на левом и правом берегах реки Мухавец в Бресте, а также в водоеме санатория "Надзея" Жабинковского района.

Санитарные службы Брестской области на постоянной основе осуществляют контроль за соответствием качества воды в зонах отдыха.