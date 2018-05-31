В Кобринском районе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок

Как стало известно, инцидент произошел 31 мая. Трехлетний ребенок находился дома со своими братом, сестрой, мамой и тетей.

По сообщению официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА, мать не осуществляла должного присмотра за детьми. В результате трехлетний ребенок забрался на стол, стоящий у окна, перелез на подоконник, зацепился за горшок с цветами и выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Малыш получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. Правоохранители призывают родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра.