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В Кобринском районе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок

01.06.2018 20:41 — Разное | Аргументы и факты  
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В Кобринском районе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел 31 мая. Трехлетний ребенок находился дома со своими братом, сестрой, мамой и тетей.

В Кобринском районе из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гродно

По сообщению официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА, мать не осуществляла должного присмотра за детьми. В результате трехлетний ребенок забрался на стол, стоящий у окна, перелез на подоконник, зацепился за горшок с цветами и выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Малыш получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. Правоохранители призывают родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра.

 
Теги: Гродно
 
 
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К счастью, он остался жив. Сейчас ребенок находится в больнице.
 
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