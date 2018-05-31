Под Воложином отец оставил своего 4-летнего сына на месте ДТП и скрылся

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло в населенном пункте Ивенец Воложинского района. 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля Kia Sephia, допустил занос машины и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал 4-летний сын водителя, который ехал с отцом на переднем сиденье. При этом детское кресло в автомобиле отсутствовало, а ребенок в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

Кроме того, по сообщению представителя УГАИ УВД Миноблисполкома Сергея ЧЕБОТАРЕВА, после ДТП мужчина скрылся с места аварии и оставил в машине своего сына. Ребенка забрали родственники. Позже мальчик с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

Водителя Kia Sephia задержали утром на следующий день после ДТП по месту проживания. Медицинское освидетельствование показало, что в момент задержания мужчина был пьян. По его словам, он употребил спиртное уже после аварии. Сейчас эта информация проверяется.

Примечательно, что мужчина не имел право управления автомобилем, так как был лишен водительского удостоверения в 2016 году за нахождение за рулем в пьяном виде. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля – заклинило заднее колесо.