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Белорус создал статуэтку Джонни Деппа и лично вручил её кумиру
Белорусский скульптор Стас Никонович создал оригинальную статуэтку Джонни Деппа и подарил её кумиру на концерте в Москве.
Фотографии опубликованы на Instagram-странице группы Holliwood Vampires, в составе которой выступает Депп.
«Спасибо, Никонович! Иногда в этом бизнесе можно встретить действительно талантливых людей. Недавно мы узнали о талантливом скульпторе, который живёт в Беларуси. Он создал замечательные скульптуры Джонни Деппа и Кайлера Кларка, мы встретились с ним в Москве. Это действительно она из крутейших вещей, которые я когда-либо видел. Спасибо, парень. Твоя работа просто невероятная», – подписали снимок музыканты.
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Белорусский скульптор Стас Никонович создал оригинальную статуэтку Джонни Деппа и подарил её голливудскому актёру на концерте в Москве.
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