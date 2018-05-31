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Цены на слуцком рынке. Появился перец, слива и рассада арбузов

01.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Цены на&nbsp;слуцком рынке. Появился перец, слива и&nbsp;рассада арбузов
Цены снизились Наталья Валентинова
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На рынке появились: слива, перец сладкий, местная клубника, рассада арбузов, сельдерея. Снизились цены на клубнику, черешню, нектарин, огурцы, капусту белокочанную, лук репчатый, картофель ранний свежий, редис, кабачки, рассаду. Перечень цен наовощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 1 июня.

Овощи

  • Редис (за пучок) — 0,5 рубля
  • Огурцы — 0,9−1 рубль
  • Помидоры — 3−4,5 рубля
  • Капуста белокочанная — 1,5 рубля
  • Кабачки — 2,5 рубля
  • Картофель ранний свежий — 1,5−2 рубля
  • Картофель прошлого года (за 5-литровое ведро) —1,6 рубля
  • Морковь ранняя свежая — 2,5 рубля
  • Морковь прошлого года — 0,5 рубля
  • Свекла ранняя свежая — 2,5 рубля
  • Свекла прошлого года — 0,5 рубля
  • Перец сладкий — 8 рублей
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) (за 100 грамм) — 0,4−0,5 рубля
  • Лук репчатый свежий —2 рубля
  • Чеснок за головку —1,5 рубля

Фрукты

  • Клубника— 2,5−3 рубля
  • Абрикосы — 6 рублей
  • Персики — 8 рублей
  • Нектарин — 3,5 рубля
  • Черешня — 8−10 рублей
  • Яблоки —2−2,5 рубля
  • Груши — 4−5 рублей
  • Виноград —5 рублей
  • Апельсины — 5 рублей
  • Лимоны — 4−5 рублей
  • Бананы —2,3 рубля
  • Слива — 6 рублей
  • Арбузы — 3,8 рубля

Рассада

  • Капуста (за 15 шт.) — 1 рубль
  • Помидоры (за 12 шт.) — 1 рубль
  • Перцы (за 11 шт.) — 1,5 рубля
  • Баклажаны (за 1 шт.) — 0,3−0,5 рубля
  • Сельдерей — 0,2 рубля
  • Арбузы (за 1 шт.) — 0,5−1 рубль

Саженцы

  • Спирея карликовая (за 1 куст) — 3 рубля
  • Роза (за 1 куст) — 6−10 рублей
  • Бересклет (за 1 куст) — 2−3 рубля
  • Самшит (за 1 куст) — 2−5 рублей
  • Лаванда (за 1 куст) — 3,5 рубля
  • Петуния (за 1 куст) — 1−1,2 рубля
  • Туя — 8−9 рублей
  • Декоративная жимолость (за куст) — 5 рублей
  • Лилейник (за 1 куст) — 2 рубля
  • Ирисы (за 1 куст) — 1−2,5рубля
 
 
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