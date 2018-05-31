Цены на слуцком рынке. Появился перец, слива и рассада арбузов

СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.
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КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17
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БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)
На рынке появились: слива, перец сладкий, местная клубника, рассада арбузов, сельдерея. Снизились цены на клубнику, черешню, нектарин, огурцы, капусту белокочанную, лук репчатый, картофель ранний свежий, редис, кабачки, рассаду. Перечень цен наовощи, фрукты, рассаду, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 1 июня.
Овощи
Редис (за пучок) — 0,5 рубля
Огурцы — 0,9−1 рубль
Помидоры — 3−4,5 рубля
Капуста белокочанная — 1,5 рубля
Кабачки — 2,5 рубля
Картофель ранний свежий — 1,5−2 рубля
Картофель прошлого года (за 5-литровое ведро) —1,6 рубля
Морковь ранняя свежая — 2,5 рубля
Морковь прошлого года — 0,5 рубля
Свекла ранняя свежая — 2,5 рубля
Свекла прошлого года — 0,5 рубля
Перец сладкий — 8 рублей
Зелень (лук, укроп, петрушка) (за 100 грамм) — 0,4−0,5 рубля