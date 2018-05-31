Я худею с «Бункером». Что такое скрытые калории и как они мешают похудеть



Фото: Ольга Глазунова

Незаметно пролетела ещё одна неделя проекта. За это время ушло 2 кг, а если считать с самого начала — 17,1 кг.

На прошедшей неделе жара вносила свои корректировки в похудение — приходилось пить больше воды, особенно во время тренировок в зале. В день доходило до 3 литров.

Тренер Александр Захарьев в самом начале проекта говорил, что в процессе сброса веса 70% успеха принадлежит правильному питанию, остальное — тренировки. Поэтому сегодня я решила продолжить тему еды.

Про скрытые калории

Мирослава Бузова, врач-диетолог.

Мирослава Бузова, врач-диетолог проекта RE: ФОРМА2.0 , рассказала «Кур'еру» о скрытых калориях:

«Скрытые калории повсюду, даже в суперполезных продуктах, которые так расхваливают. Взять, к примеру, орехи и сухофрукты, которые на правильном питании многие едят в качестве перекуса. «Зожники» незаметно для себя в течение дня подъедают орешки из пакета, а потом удивляются тому, что правильное питание не работает для похудения. А чему тут удивляться? В 5 штучках фундука больше 60 ккал, 4 кураги содержат около 150 ккал. Для сравнения: эти же 200 ккал несут в себе два средних банана или полкило яблок, что намного сытнее.

Обезжиренный йогурт

В самом названии на первый взгляд читается одна лишь польза: «без жира», значит, низкокалорийный, а «йогурт» — источник пробиотиков. А потом оказывается, что это вовсе не йогурт, а продукт йогуртный, в котором крахмал, желатин и прочие добавки для вкуса и густоты. Жира мало, как и пользы, а углеводов предостаточно.

Сок

По калорийности большинство из них близки к пиву и сладкой газировке. Всеми любимые фреши тоже не исключение. В гранатовом может быть больше 50 ккал на 100 мл. Для здоровья это лучше, чем пить колу, однако фигура вряд ли оценит такие старания.

Горький шоколад

Если покупаете горький шоколад без сахара с сырыми какао-бобами, посмотрите калорийность и удивитесь: минимум 540 ккал на 100 гр, почти как в молочном шоколаде. Никакой разницы.

Полезные завтраки

Хлопья с надписью «фитнес» заманивают своим названием всех, кто следит за фигурой. В составе такого завтрака можно найти не только злаки, но также сахар и пальмовое масло, что делает этот продукт совсем не пригодным для здорового образа жизни. Сочетание жиров и углеводов — бомба замедленного действия для твоей фигуры.

Гранолу любят все. Орешки, кусочки сухофруктов, цельные злаки. Кладезь здоровья и красоты, правда? Только если не читать состав, в котором в лучшем случае мёд, а то и вовсе глюкозно-фруктозный сироп промышленного происхождения. Калорийность гранолы колеблется в пределах 350−450 ккал, что приравнивается к 350-граммовой порции овсяной каши с бананом. Думаю, выбор вполне очевиден, если следишь за фигурой.

С мюсли такая же история. Состав обычно «радует» обилием сахара и сиропов, пальмовым маслом и даже маргарином, а ещё крахмалом, мукой и консервантами. Так себе, здоровый завтрак получается, да и по энергетической ценности близок к чипсам.

Хлебцы

Ещё один любимый продукт тех, кто стройнеет. На хлебец можно положить кусочек сыра, помидор — и вот у тебя уже готов полезный перекус. Главное — правильно выбрать эти хлебцы, поэтому никакой муки высшего или первого сорта, а также подсолнечного масла в них быть не должно. Надписи «без консервантов», «лайт» или «с отрубями» не имеют никакого значения. Самые полезные хлебцы — из экструзированного цельного зерна, они напоминают по виду пенопласт, хотя по вкусу очень даже ничего.

Полезное не значит диетическое, а диетическое не всегда некалорийное. Как разобраться в такой путанице? Всё просто: меньше еды из супермаркета с длинным составом, больше натуральной пищи. Если фрукт, то в его первозданном виде, когда он ещё свежий и сочный. Если каша, то в виде злаков без добавок, а не хлопья «экстра», не требующие варки. Всегда читайте состав, даже если этот продукт на обеденном столе в твоей семье уже не первый год. А теперь все дружно идём на кухню читать этикетки, ведь учиться никогда не поздно".





Рецепт: творожная запеканка

Ингредиенты: 100 г творога, 1 яйцо, 1 ст.л. кукурузной манки, подсластитель из магазина «Вкусняшки для стойняшки», зелёное яблоко, корица по вкусу.

Приготовления: творог, яйцо, манку, подсластитель смешать. Выложить тесто в форму для запекания. Яблоко очистить от кожуры, порезать дольками. Яблоко распределить по тесту, посыпать корицей. Выпекать при температуре 2000С 30−50 минут (время зависит от духовки).

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