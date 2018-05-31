ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я худею с «Бункером». Что такое скрытые калории и как они мешают похудеть

01.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Я&nbsp;худею с&nbsp;&laquo;Бункером&raquo;. Что такое скрытые калории и&nbsp;как они мешают похудеть
Фото: Ольга Глазунова
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Незаметно пролетела ещё одна неделя проекта. За это время ушло 2 кг, а если считать с самого начала — 17,1 кг.

На прошедшей неделе жара вносила свои корректировки в похудение — приходилось пить больше воды, особенно во время тренировок в зале. В день доходило до 3 литров.

Тренер Александр Захарьев в самом начале проекта говорил, что в процессе сброса веса 70% успеха принадлежит правильному питанию, остальное — тренировки. Поэтому сегодня я решила продолжить тему еды.

Про скрытые калории

Мирослава Бузова, врач-диетолог.

Мирослава Бузова, врач-диетолог проекта RE: ФОРМА2.0, рассказала «Кур'еру» о скрытых калориях:

«Скрытые калории повсюду, даже в суперполезных продуктах, которые так расхваливают. Взять, к примеру, орехи и сухофрукты, которые на правильном питании многие едят в качестве перекуса. «Зожники» незаметно для себя в течение дня подъедают орешки из пакета, а потом удивляются тому, что правильное питание не работает для похудения. А чему тут удивляться? В 5 штучках фундука больше 60 ккал, 4 кураги содержат около 150 ккал. Для сравнения: эти же 200 ккал несут в себе два средних банана или полкило яблок, что намного сытнее.

Обезжиренный йогурт

В самом названии на первый взгляд читается одна лишь польза: «без жира», значит, низкокалорийный, а «йогурт» — источник пробиотиков. А потом оказывается, что это вовсе не йогурт, а продукт йогуртный, в котором крахмал, желатин и прочие добавки для вкуса и густоты. Жира мало, как и пользы, а углеводов предостаточно.

Сок

По калорийности большинство из них близки к пиву и сладкой газировке. Всеми любимые фреши тоже не исключение. В гранатовом может быть больше 50 ккал на 100 мл. Для здоровья это лучше, чем пить колу, однако фигура вряд ли оценит такие старания.

Горький шоколад

Если покупаете горький шоколад без сахара с сырыми какао-бобами, посмотрите калорийность и удивитесь: минимум 540 ккал на 100 гр, почти как в молочном шоколаде. Никакой разницы.

Полезные завтраки

Хлопья с надписью «фитнес» заманивают своим названием всех, кто следит за фигурой. В составе такого завтрака можно найти не только злаки, но также сахар и пальмовое масло, что делает этот продукт совсем не пригодным для здорового образа жизни. Сочетание жиров и углеводов — бомба замедленного действия для твоей фигуры.

Гранолу любят все. Орешки, кусочки сухофруктов, цельные злаки. Кладезь здоровья и красоты, правда? Только если не читать состав, в котором в лучшем случае мёд, а то и вовсе глюкозно-фруктозный сироп промышленного происхождения. Калорийность гранолы колеблется в пределах 350−450 ккал, что приравнивается к 350-граммовой порции овсяной каши с бананом. Думаю, выбор вполне очевиден, если следишь за фигурой.

С мюсли такая же история. Состав обычно «радует» обилием сахара и сиропов, пальмовым маслом и даже маргарином, а ещё крахмалом, мукой и консервантами. Так себе, здоровый завтрак получается, да и по энергетической ценности близок к чипсам.

Хлебцы

Ещё один любимый продукт тех, кто стройнеет. На хлебец можно положить кусочек сыра, помидор — и вот у тебя уже готов полезный перекус. Главное — правильно выбрать эти хлебцы, поэтому никакой муки высшего или первого сорта, а также подсолнечного масла в них быть не должно. Надписи «без консервантов», «лайт» или «с отрубями» не имеют никакого значения. Самые полезные хлебцы — из экструзированного цельного зерна, они напоминают по виду пенопласт, хотя по вкусу очень даже ничего.

Полезное не значит диетическое, а диетическое не всегда некалорийное. Как разобраться в такой путанице? Всё просто: меньше еды из супермаркета с длинным составом, больше натуральной пищи. Если фрукт, то в его первозданном виде, когда он ещё свежий и сочный. Если каша, то в виде злаков без добавок, а не хлопья «экстра», не требующие варки. Всегда читайте состав, даже если этот продукт на обеденном столе в твоей семье уже не первый год. А теперь все дружно идём на кухню читать этикетки, ведь учиться никогда не поздно".

Я&nbsp;худею с&nbsp;&laquo;Бункером&raquo;. Что такое скрытые калории и&nbsp;как они мешают похудеть

Рецепт: творожная запеканка

Ингредиенты: 100 г творога, 1 яйцо, 1 ст.л. кукурузной манки, подсластитель из магазина «Вкусняшки для стойняшки», зелёное яблоко, корица по вкусу.

Приготовления: творог, яйцо, манку, подсластитель смешать. Выложить тесто в форму для запекания. Яблоко очистить от кожуры, порезать дольками. Яблоко распределить по тесту, посыпать корицей. Выпекать при температуре 2000С 30−50 минут (время зависит от духовки).

Все публикации проекта «Я худею с «Бункером» читайте здесь.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Ольга Глазунова Самое важное Как случчанка лишилась и парня, и 900 рублей Новый папа. Почему случаннам сложно наладить...
 
Новости дня
Новости разные
 
История с Бабченко помогла получить список из 47 потенциальных жертв и уведомить об опасности ряд известных журналистов - генпрокурор Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика