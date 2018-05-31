Пограничники посетили с экскурсией Дворец Независимости

Пограничники со всей страны побывали на экскурсии во Дворце Независимости.

Посетить архитектурный флагман большой политики – настоящая удача. И подарок к юбилею. Гости побывали во всех залах, где решаются дела государственной важности, проходят международные встречи, переговоры на высшем уровне и торжественные церемонии. Безграничный восторг вызвал «Зелёный зал», в котором состоялись 15-часовые переговоры лидеров «нормандской четвёрки». И цвет у него всё-таки родной.

Пусть и на один день, стражи границы почувствовали себя на месте больших политиков. И, конечно же, запечатлели это на память.