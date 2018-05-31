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Пограничники посетили с экскурсией Дворец Независимости
Пограничники со всей страны побывали на экскурсии во Дворце Независимости.
Посетить архитектурный флагман большой политики – настоящая удача. И подарок к юбилею. Гости побывали во всех залах, где решаются дела государственной важности, проходят международные встречи, переговоры на высшем уровне и торжественные церемонии. Безграничный восторг вызвал «Зелёный зал», в котором состоялись 15-часовые переговоры лидеров «нормандской четвёрки». И цвет у него всё-таки родной.
Пусть и на один день, стражи границы почувствовали себя на месте больших политиков. И, конечно же, запечатлели это на память.
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Пограничники со всей страны побывали на экскурсии во Дворце Независимости.
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