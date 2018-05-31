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Итоги конкурса «Лучший экспортёр года» подведены в Минске

01.06.2018 21:20 — Разное | ОНТ  
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Один из лучших результатов отечественных экспортёров – новые покупатели в 15-ти новых государствах за год. В Минске подвели итоги республиканского конкурса «Лучший экспортёр года» и рассказали о новациях, которые государство примет для развития внешней торговли.

От Севильи до Гренады, и от Владивостока – до оманского Маската. Продукция из этого цеха знакома и любима покупателями в более чем 30-ти странах. «Бабушкина крынка» –известный игрок на мировом продуктовом рынке. За год отечественное предприятие сделало почти невозможное – в полтора раза расширило географию своих клиентов.

Василий Стасев, заместитель директора предприятия «Бабушкина крынка»: «Уделяем внимание диверсификации. За этот год добавлено 15 стран. Это Оман, Саудовская Аравия, увеличиваем экспорт в Китай. Мы прошли сертификацию в Китае, получили сертификаты «Халяль», которые важны для арабских стран».

Спрос на продукцию (а в линейке около 250 наименований) растёт. В день только сыров отгружают 33 тонны. Редкий для отдельного предприятия результат не остался незамеченным.

Победа в конкурсе закрепляет предприятие в элитном клубе компаний, которые двигают вперёд национальную экономику.

«Лучший экспортёр года» – один из самых масштабных и, вне сомнений, самый объективный конкурс среди промышленников. Участвуют компании, работающие во всех отраслях. А победителей определяют, анализируя экономические показатели и официальную статистику.

Из 160-ти финалистов отобрали 22 победителя. За ними – треть экспорта страны. Это более 11-ти миллиардов долларов. Показатель лучше, чем год назад.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Мы вышли на позитивный торговый баланс. И эта тенденция сохраняется фактически второй год. Если говорить о статистике, это плюс 46 новых стран, куда пришла белорусская продукция. Открыты три страны в Латинской Америке, активно развивается Юго-Восточная Азия».

На внешние рынки выходят не только крупные, но и средние (и даже небольшие) компании. В Беларуси для экспортёров – наиболее благоприятные условия. Чтобы сделать работу проще – реформируется законодательство. Сейчас проходит согласование проект Декрета, в котором прописали меры по компенсации из бюджета некоторых затрат экспортёров. Например, на участие в отраслевых выставках и сертификацию продукции. В Евросоюзе такая процедура может обойтись в 50 тысяч евро. Ощутить преференции документа на деле экспортёры (и те, кто только собирается ими стать) смогут в ближайшие несколько месяцев. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Один из лучших результатов отечественных экспортёров – новые покупатели в 15-ти новых государствах за год. В Минске подвели итоги республиканского конкурса...
 
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