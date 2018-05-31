Подробности визита Александра Лукашенко на погранзаставу «Дивин»

Александр Лукашенко побывал на пограничной заставе «Дивин» в Брестской области. Это высокотехнологичный комплекс, который обеспечивает охрану белорусско-украинской границы на протяжении 30-ти километров. В арсенале пограничников – современные машины, спецоборудование, новые системы обнаружения нарушителей. Но главное, конечно, – люди, которые здесь служат.

28 мая они отметили первый вековой рубеж. Александр Лукашенко (сам в прошлом пограничник) не мог не поздравить защитников границы с юбилеем. Тем более, что Президент и сам служил в этих местах.

На том берегу Западного Буга – уже Польша, но водную границу патрулируют даже чаще, чем лесные тропы. Особенно здесь – застава «Брест» примыкает к городу, и нередко нарушители пытаются сойти за любопытных туристов.

Смотровые вышки на границе сегодня – всё равно, что музейная реликвия. Их не используют, но пока хранят. С воздуха, суши и воды безопасность обеспечивает умная техника: специальная сигнализация, видеокамеры, тепловизоры, беспилотные летательные аппараты.

В пограничные отряды сегодня, как и полвека назад, отбирают едва ли не по конкурсу. Повышенные требования и к физической подготовке, и к стрессоустойчивости бойца. Ведь граница – это действительно боевой пост даже в мирное время. Ежегодно на каждой заставе останавливают десятки нарушителей не только границы, но и закона.

Артур Жоров, командир отделения: «В начале апреля мы выдвинулись в составе тревожной группы в микрорайон Козловичи, там нами был выявлен гражданин РФ. Он совершил кражу на территории Беларуси – пытался скрыться».

Военнослужащие на границе не отходят от распорядка дня ни при каких условиях. И даже визит Президента – хоть это и особенно почётно, на заставе «Дивин» не вносит изменений и уж тем более послаблений.

Александр Лукашенко и сам нёс службу в пограничных войсках, а потому специфику знает хорошо, и вопросы к руководителям максимально конкретные. К примеру, демаркация границы с Украиной. Здесь, на пограничной заставе «Дивин», контролируют более 30-ти километров как раз белорусско-украинской границы.

Сегодня встал вопрос и по границе с восточными соседями. На пространстве, где вроде как должны отсутствовать барьеры в виде границ, то и дело появляются целые пограничные подразделения. Только с нашей стороны это происходит в случае обнаружения нарушителя, а вот российские отряды, по информации белорусского погранкомитета, охраняют границу фактически в штатном режиме.

Зашла речь и об оптимизации численности военных структур – процесс идёт, но стоит ли всех оценивать одинаково? Александр Лукашенко предложил иной подход для пограничных войск, ведь, несмотря на техническую революцию, управляют всем по-прежнему кадры.

Детально оценил Президент и техническое оснащение, и здесь практически всё – отечественного производства. Многое разработки уникальны – специально для границы. В технике и военнослужащие и высшее руководство уверено, но Президент устной презентацией не ограничился. И если вооружение испытать можно разве что на полигоне, средства связи – здесь и сейчас. Президент смоделировал ситуацию, при которой ему необходимо связаться с министром обороны. Звонок принял дежурный.

Пограничники на этой заставе находятся, прежде всего, на страже родного порога. И это не просто красивая метафора. Всего в нескольких метрах отсюда находится дом, в котором живут семьи военнослужащих. Его сдавали одновременно с обновлённой заставой. В доме 16 полностью оборудованных для жизни квартир, изначально там была даже мебель. Выходит, здесь на границе и несут службу, и живут.

Дорога домой занимает меньше минуты. А ещё год назад застава арендовала даже основное помещение. Сейчас, откровенничают пограничники, нести службу куда комфортнее. Об этом, забегая вперёд, Президент спросил лично. Для общения с Главой государства на заставу пустили и жён, и детей военнослужащих. Первой задать вопрос решила четырёхлетняя Маша. Правда, потом и самой пришлось держать ответ.

И тут же вопрос о традициях. Сыновья президента, как и он сам, служили на границе. Александр Лукашенко не скрывает, что по тем же стопам собирается пойти и младший сын Николай.

Есть на заставе и солдаты-срочники, которые уже думают о жизни на гражданке. Для многих она начнётся с поступления в ВУЗ.

Не могли в такой компании (а в небольшом, но уютном зале много мам с детьми на руках) не спросить о социальной поддержке. За неё здесь благодарят, а заодно интересуются, не сместятся ли приоритеты в экономике?

В такой по-настоящему семейной обстановке заговорить о проблемах, кажется, долго не решались. Но кто, как не военные, знает цену миру и следит за обострением конфликтов. Здесь, на границе, они ведь и правда ближе.

К столетнему юбилею и в память о посещении заставы пограничники вручили Президенту небольшой сувенир. И хоть в современном мире отчётливо просматривается стремление жить без границ, всё же сегодня это – краеугольный вопрос безопасности. И Президент напоследок с радостью отметил, что, как и прежде, ходить по крайним рубежам страны дано не каждому.