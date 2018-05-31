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Турпоток в Крым вырос почти на 30% с начала года

01.06.2018 21:08 — Разное | Интерфакс  
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Порядка 1 млн 150 тысяч человек отдохнули в Крыму в январе-мае текущего года, что на 28% превышает показатели такого же периода годом ранее, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Результаты нас радуют. За пять месяцев в Крыму отдохнули 1 млн 148,4 тыс. туристов. Это почти на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - цитирует С.Аксенова его пресс-служба в пятницу.

Как и в прежние годы, более половины отдыхающих отдают предпочтение Южному берегу Крыма, западному побережью - 22%, восточному - 10%, другим регионам - 15%.

По данным главы Крыма, почти четверть от общего количества туристов (23%) приезжает на полуостров с Украины.

Как сообщалось, турпоток в Крым сократился в 2017 году, по данным властей региона, на 3% - до 5,4 млн человек на фоне открытия Турции и холодной погоды на полуострове в начале курортного сезона.

Ростуризм ожидает, что в 2018 году Крым преодолеет планку в 6 млн туристов, в том числе за счет развития транспортной инфраструктуры региона: в середине апреля начал операционную деятельность новый терминал аэропорта "Симферополь", во второй половине мая запущено движение легковых автомобилей и автобусов по мосту через Керченский пролив, который соединил полуостров с материковой частью России.

 
 
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Порядка 1 млн 150 тысяч человек отдохнули в Крыму в январе-мае текущего года, что на 28% превышает показатели такого же периода годом ранее, сообщил глава республики...
 
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