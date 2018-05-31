Вопрос выхода Украины из СНГ будет включен в повестку заседаний Содружества, как только Киев подаст официальную заявку - посол Киргизии

На заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе инициатива выхода Украины из Содружества не обсуждалась, сообщил в пятницу "Интерфаксу" полпред Киргизии в уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев.

"В повестке заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе вопроса выхода Украины из Содружества не было, эта инициатива не обсуждалась. Повестка формируется в течение месяца, а Украина вот только объявила об этом", - сказал он.

"Согласно уставу организации страна может выйти из СНГ через 12 месяцев, но Украина еще официально не подала соответствующую заявку", - отметил он.

К.Омуралиев сообщил, что в Совете глав правительств СНГ по традиции принимаются вопросы больше экономического, а также социального характера, "в заседании в Душанбе в повестке дня было 12 вопросов".

Он добавил, что, "в узком кругу главы делегаций обсуждали всего три вопроса - актуальные вопросы, где каждый член делегации поднимал свои темы, второй вопрос - о свободной торговле в рамках СНГ, о ходе этих переговоров, и третий вопрос касался следующего заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Астане в ноябре".

В пресс-службе правительства Киргизии агентству сообщили, что по итогам заседания было подписано 12 документов. Они касаются формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ, сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.

Были подписаны также соглашения о межгосударственной стандартизации, о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года, о разработке и финансированию межгосударственных инновационных проектов, о мероприятиях инновационного сотрудничества на период до 2020 года.