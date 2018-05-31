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В Беларуси запретили купание на некоторых водоемах

01.06.2018 20:32 — Разное | Интерфакс  
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Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в рамках подготовки в купальному сезону проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями органов исполнительной власти. В результате было ограничено купание на 8 зонах рекреации.

Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь, по результатам оценки выданы рекомендации по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации, проинформированы местные органы исполнительной власти и ведомства. Проведен контроль выполнения рекомендаций до начала купального сезона. Лабораторно исследовано 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 12 по микробиологическим показателям – 1,1%, 34 по санитарно-химическим – 3,1%.

В Беларуси запретили купание на некоторых водоемах
В настоящее время в Республике Беларусь территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж "Центральный", правый берег р.Мухавец, г.Брест;
  • пляж "Центральный", левый берег р.Мухавец, г.Брест;
  • пляж санатория "Надзея" р.Мухавец, Жабинковский район;
  • пляж городского парка г.Жабинка.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:

Могилевская область:

  • зона рекреации р. Днепр в г. Могилеве;
  • зона рекреации на Гребеневском озере г. Могилева;
  • пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
  • пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район.
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в рамках подготовки в купальному сезону проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями...
 
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