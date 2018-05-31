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В Беларуси запретили купание на некоторых водоемах
Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в рамках подготовки в купальному сезону проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями органов исполнительной власти. В результате было ограничено купание на 8 зонах рекреации.
Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь, по результатам оценки выданы рекомендации по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации, проинформированы местные органы исполнительной власти и ведомства. Проведен контроль выполнения рекомендаций до начала купального сезона. Лабораторно исследовано 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 12 по микробиологическим показателям – 1,1%, 34 по санитарно-химическим – 3,1%.
Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:
Брестская область:
Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:
Могилевская область:
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Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в рамках подготовки в купальному сезону проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями...
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