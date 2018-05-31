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Глава МИД Беларуси совершил первый визит в Бельгию с 1995 года

01.06.2018 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил Бельгию. Визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию оказался первым с 1995 года.

"31 мая – 1 июня 2018 г. министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей по приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса находился с ответным визитом в Королевстве Бельгия. Это первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию с 1995 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Первый день визита в рамках двустороннего диалога открылся совместным посещением главами внешнеполитических ведомств Беларуси и Бельгии выставки известного французского живописца Фернана Леже, экспонируемой во Дворце изящных искусств в г.Брюсселе. В ходе встречи министры обсудили состояние и перспективы взаимодействия в гуманитарной и культурной сферах, условились оказывать содействие организации совместных мероприятий, а также оставили памятную запись в книге почетных гостей Дворца изящных искусств.

31 мая состоялась встреча В.Макея с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и общей политике безопасности – заместителем председателя Еврокомиссии Федерикой Могерини. В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-европейского сотрудничества, Приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС как первого шага в направлении модернизации договорно-правовой базы отношений и придания им всеобъемлющего характера.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и изменениях в сферах международной безопасности и торговли, в том числе с учетом взаимодействия в рамках "Восточного партнерства", а также итогов состоявшегося в г.Минске 23-25 мая 2018 года форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", - отметили в МИД Беларуси.

В ходе встречи доведена позиция Беларуси по основным вопросам взаимодействия с ЕС, в том числе по проектам соглашений, находящихся на рассмотрении сторон.

Вечером 31 мая глава МИД Беларуси встретился с представителями ряда крупных мировых СМИ, в том числе "Wallstreet Journal", "Reuters", "Bloomberg", в формате "круглого стола", ответил на многочисленные вопросы журналистов.

1 июня состоялись переговоры В.Макея с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

"Министры обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности, направления сотрудничества в рамках международных организаций, взаимодействия по линии Беларусь – ЕС, ситуацию в Европе и мире", - сообщили в пресс-службе МИД.

Там также отметили, что министры приветствовали достижение авиационными властями двух государств договоренности об увеличении количества прямых авиарейсов между двумя странами, которые могут осуществлять до 5 прямых рейсов в неделю, а также о создании необходимых условий для начала сотрудничества в сфере воздушных грузоперевозок и об осуществлении до 5 грузовых рейсов каждой стороной еженедельно.

По завершении переговоров В.Макей информировал бельгийского коллегу о принятом белорусской стороной решении поддержать кандидатуру Королевства Бельгия на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы.

В тот же день также состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

На встрече был обсужден весь комплекс вопросов практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом по различным отраслевым направлениям, включая торговлю, транспорт, энергетику, охрану окружающей среды, стандартизацию, международную техническую помощь и другие. Состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по Приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС и участия Беларуси в инициативе "Восточное партнерство". Среди прочего, стороны обсудили ход подготовки к проведению 21-22 июня 2018 г. в г.Минске юбилейного 10-го раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства" по тематике гармонизации цифровых рынков.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил Бельгию. Визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию оказался первым с 1995 года.
 
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